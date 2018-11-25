Хабаровчанин борется за пешеходный переход



Гражданин требует установить на улице Истомина дорожные знаки. Но его обращение безрезультатно переходит из одних чиновничьих рук в другие. Хабаровчанина Александра Петрова чуть не сбили, когда он переходил дорогу на перекрестке улиц Серышева - Истомина в сторону военного госпиталя. Автомобиль лишь немного зацепил рукав мужчины. Машина остановилась, из нее вылез водитель. «Ты хоть смотри куда несешься!» - возмутился самый удачливый за этот день человек. «Так здесь же разметки нет», - последовал ответ.

Разметка и знаки на том перекрестке присутствуют. Но не везде. Поэтому, чтобы со стороны дома №88 по улице Серышева пешком пройти к 301-й поликлинике, приходится двигаться к ней с «флангов». По принципу компьютерной игры «змейка»: сначала влево, потом прямо, потом вправо… Хотя куда проще преодолеть расстояние длиной в несколько метров по ул. Истомина.

Но – нельзя. Там нет соответствующих знаков и нет разметки. По обочинам стоят вечно припаркованные автомобили. Из-за них водители проезжающих машин не видят пешеходов. Если какой-нибудь невнимательный гражданин рискнет переходить здесь дорогу, он может попасть под колеса.



Как пролезть в «их» асфальт?



«После того как летом нынешнего года меня чуть не сбили на этом перекрестке, я позвонил в администрацию Кировского района, – рассказывает Александр Петров. – Я предложил установить в этом месте знаки и нанести разметку. В администрации мне ответили, что на основании моей жалобы они отправят письмо в городское управление дорог и внешнего благоустройства. Мне пришлось ждать около двух с половиной недель, когда придет ответ. И он, наконец, пришел».

«Больше всего в этой ситуации меня раздражает позиция чиновников, - возмущен Петров. - Вместо того чтобы заниматься делом, они лишь переадресовывают мое обращение из инстанции в инстанцию. Получается, что никто ни за что не отвечает. А когда граждане жалуются, то чиновники этим недовольны. Дескать, мы сами знаем, чем занимаемся, не лезьте не в свое дело. Взять хотя бы отписку, которая мне пришла. После того как сотрудники городского управления дорог и внешнего благоустройства получают уведомления, они обязаны выехать на место, изучить обстановку и при наличии этой проблемы они должны принять какие-то меры. В конце концов, стоимость установки дорожных знаков и нанесения разметки не абы какие деньги! Однако чиновники ссылаются на проект, сделанный в 1990-х годах, где написано, что установка знаков не предусмотрена. Но ведь прошло уже больше двадцати лет! Трафик за это время многократно вырос. Да и многое с тех пор изменилось».

Чиновники из управления дорог и внешнего благоустройства сообщали, что установка знаков «пешеходный переход» на улице Истомина нецелесообразна. В качестве аргумента они приводили ссылку на федеральный закон от 1995 года №196-ФЗ. По мнению Петрова, государевы люди таким образом закамуфлировали банальную отписку.Хабаровчанин обратился в краевую прокуратуру. Оттуда письмо направили в краевое ГИБДД, оттуда – в городское ГИБДД, оттуда – в городскую администрацию… Бюрократический круговорот жалобы закончился тем же, чем и начинался. Никто ничего страшного не нашел, никто ничего исправлять не собирается.Останавливаться Александр Петров не намерен. Он вспоминает, как десять лет он и жители улицы Запарина боролись за ремонт дороги. Народ возмущался ямами, колдобинами и отсутствием асфальта на отрезке от улицы Советской до улицы Брестской. Собирали подписи и так же вели бесконечную переписку с органами власти. Наконец, граждане добились своего. В 2017 году трасса была включена в план реконструкции.



Может быть, чиновники правы и перекресток Серышева - Истомина не нуждается в еще одном пешеходном переходе? Иначе будет тормозить поток машин, замедлять движение… Однако когда я вел разговор со своим визави, «беззеберную» дорогу пересекло около двадцати человек. Это значит, что на моих глазах под колеса проезжающих автомобилей могла попасть пара десятков. Слава богу, обошлось без ДТП. Будем дальше надеяться на чудо? Правда, срок его действия обычно не бесконечен.



Андрей Канев



