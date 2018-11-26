Сборная Хабаровского края стала призером на национальном чемпионате

Представители края успешно выступили на Четвертом национальном чемпионате по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Молодые профессионалы завоевали десять медалей в компетенциях и приз за профессионализм.

Первые места в состязаниях среди специалистов заняли хабаровчане Татьяна Куница в поварском искусстве, Евгений Зыкин в ремонте и обслуживании автомобилей, Станислав Кандалинцев в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». Лучшим зубным техником стала Ирина Астапчук из Амурска. Наталья Григорьева из Хабаровска заняла третье место в соревнованиях среди портных.

Студентка Хабаровского технологического колледжа Маргарита Сорока завоевала «серебро» в компетенции «Социальная работа», а студент Хабаровского техникума городской инфраструктуры и промышленного производства Павел Шулпин взял бронзовую медаль в слесарном деле. Студент Комсомольского-на-Амуре колледжа технологий и сервиса Михаил Лунин получил приз за профессионализм.

В состязаниях среди школьников второе место в художественном вышивании заняла Вера Шипина из Амурска, в художественном дизайне хабаровчанка Анастасия Заболотина, во флористике Юлия Пьянкова из Бикина.

Всего в этом году в IV Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве приняли участие около 1200 человек в возрасте от 14-ти до 65-ти лет из 83 регионов страны. Хабаровский край представляли 25 участников. Школьники, студенты и специалисты региона продемонстрировали своё мастерство в 20 из 73 компетенций.