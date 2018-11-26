Из-за долгов жители Хабаровского края могут лишиться работы за рубежом

Погасить все долги по коммунальным платежам пришлось в срочном порядке жителю Николаевского района. Мужчина нашел хорошую работу за рубежом, но на выезд за пределы страны судебные приставы наложили вето. Неприятную новость для себя он узнал при оформлении документов. И тут же «нашел» 74 тысячи рублей. Хотя судебный пристав-исполнитель задолго до этого уведомил должника о возбужденном исполнительном производстве и разъяснил, что в случае отказа от добровольной уплаты задолженности в его отношении будут применены меры принудительного исполнения.



– Подобные случаи далеко не редкость, – рассказала главный специалист-эксперт Управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Александра Дмитриева. – И, надо сказать, вынесение постановления об ограничении выезда за пределы территории Российской Федерации достаточно эффективно воздействует на должников, не исполняющих решения судов. Например, злостному неплательщику алиментов из Советско-Гаванского района, которого брат позвал на заработки в Южную Корею, пришлось даже не по частям, а сразу отдать свыше полмиллиона рублей.

Получить «зеленый свет» от судебных приставов желает не так уж мало людей. Только в первом полугодии было вынесено 42681 постановление о временном ограничении на выезд должников за пределы РФ. И народ побежал платить – на тот период было взыскано порядка 131 млн рублей, в том числе 74,6 млн рублей – в счет погашения задолженности по алиментным обязательствам.По словам Александры Дмитриевой, судебные приставы-исполнители выносят постановления об ограничении выезда за рубеж должникам, у которых сумма долга превышает 10 тысяч рублей. Срок, на который выносится постановление об ограничении права выезда за пределы страны, составляет шесть месяцев. После чего оно может продлеваться.В случае выполнения должником своих обязательств в соответствии с судебным решением либо при достижении согласия между должником и взыскателем, подтвержденным заявлением взыскателя, судебный пристав-исполнитель обязан в течение 24 часов вынести постановление об отмене временного ограничения.Вместе с тем вполне возможна ситуация, при которой вроде бы все долги выплачены, а в пропуске через государственную границу отказано. Чтобы этого избежать, необходимо удостовериться, что служба судебных приставов сообщила в органы пограничного контроля о прекращении исполнительного производства и о том, что органы пограничного контроля об этом тоже знают.И напоследок добрый совет от сотрудников Управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Перед поездкой, да и не только, загляните на официальный сайт Управления (https://r27.fssprus.ru) и уточните наличие задолженности через электронный сервис «Банк данных исполнительных производств», чтобы своевременно ее погасить.



Вадим Решетняк



