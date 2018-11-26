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Из-за долгов жители Хабаровского края могут лишиться работы за рубежом
Погасить все долги по коммунальным платежам пришлось в срочном порядке жителю Николаевского района. Мужчина нашел хорошую работу за рубежом, но на выезд за пределы страны судебные приставы наложили вето. Неприятную новость для себя он узнал при оформлении документов. И тут же «нашел» 74 тысячи рублей. Хотя судебный пристав-исполнитель задолго до этого уведомил должника о возбужденном исполнительном производстве и разъяснил, что в случае отказа от добровольной уплаты задолженности в его отношении будут применены меры принудительного исполнения.
Получить «зеленый свет» от судебных приставов желает не так уж мало людей. Только в первом полугодии было вынесено 42681 постановление о временном ограничении на выезд должников за пределы РФ. И народ побежал платить – на тот период было взыскано порядка 131 млн рублей, в том числе 74,6 млн рублей – в счет погашения задолженности по алиментным обязательствам.
По словам Александры Дмитриевой, судебные приставы-исполнители выносят постановления об ограничении выезда за рубеж должникам, у которых сумма долга превышает 10 тысяч рублей. Срок, на который выносится постановление об ограничении права выезда за пределы страны, составляет шесть месяцев. После чего оно может продлеваться.
В случае выполнения должником своих обязательств в соответствии с судебным решением либо при достижении согласия между должником и взыскателем, подтвержденным заявлением взыскателя, судебный пристав-исполнитель обязан в течение 24 часов вынести постановление об отмене временного ограничения.
Вместе с тем вполне возможна ситуация, при которой вроде бы все долги выплачены, а в пропуске через государственную границу отказано. Чтобы этого избежать, необходимо удостовериться, что служба судебных приставов сообщила в органы пограничного контроля о прекращении исполнительного производства и о том, что органы пограничного контроля об этом тоже знают.
И напоследок добрый совет от сотрудников Управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Перед поездкой, да и не только, загляните на официальный сайт Управления (https://r27.fssprus.ru) и уточните наличие задолженности через электронный сервис «Банк данных исполнительных производств», чтобы своевременно ее погасить.
Вадим Решетняк
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