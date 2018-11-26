В Хабаровском крае деньги нашли не для всех

8 миллиардов рублей необходимо Хабаровскому краю на расселение аварийного жилого фонда. Федеральный бюджет выделяет только 3,2. Где взять остальные деньги – пока непонятно. Такая информация прозвучала в краевой Законодательной думе. Парламентарии заслушали и обсудили доклад замминистра жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Анжелики Мироновой. На 1 октября в единой базе автоматизированной информационной системы «Реформа ЖКХ» общая площадь аварийного жилищного фонда в регионе, признанного таковым, превышает 130 тыс. кв. м. Почти половина подлежащих расселению многоквартирных домов – в Хабаровске (163); 59 – в Советско-Гаванском районе; от 20 до 30 – в Ванинском, Николаевском, Комсомольском районах и Комсомольске-на-Амуре; 18, 6 и 1, соответственно, в Бикинском, Амурском и Верхнебуреинском районах. В общей сложности в этих домах, по данным правительства, проживают 7199 человек. Остальные муниципальные образования, заметила Анжелика Миронова, соответствующие сведения не подавали.

По мнению представителей министерства ЖКХ, одна из причин может быть связана со страхом чиновников перед надзорными органами. Признав жилье аварийным, власти обязаны расселить проживающих там людей. Однако осуществить это можно далеко не везде. В некоторых районах просто нет подходящего для таких целей жилищного фонда: строительство новых домов либо отсутствует, либо ведется ограниченно, а вторичный рынок зачастую не может предложить то, что требуется по закону.

Между тем Хабаровский край является участником нацпроекта «Жилье и городская среда». В его рамках в ближайшие шесть лет, до 2024 года включительно, планируется расселить 165 многоквартирных аварийных домов, в которых проживают приблизительно 3 тысячи человек. Общая площадь квартир 51,83 тыс. кв. м – менее половины официально подтвержденного краевыми властями аварийного фонда. Это дома, признанные подлежащими расселению начиная с 2012 года. Впрочем, денег, выделяемых по госпрограмме, недостаточно даже на это количество. Вместо планируемых ориентировочно 1137 новых жилых помещений при существующем финансировании удастся приобрести около 500-600: 26 тыс. кв. метров просто не на что покупать.



- Недофинансирование мероприятий по переселению граждан составит 1,6 млрд руб. на шесть лет, или 273 млн руб. ежегодно, - привела расчеты Анжелика Миронова.

По ее словам, федеральные власти готовы предоставить на условиях софинансирования 3,2 млрд рублей. С учетом реальных потребностей краю нужно 8 млрд. А если добавить к ним так называемый ветхий фонд, то сумма возрастет еще больше. Правда, сейчас юридически такого понятия нет. Поручение федеральному правительству утвердить критерии отнесения жилья к ветхому дано в недавних указах президента. Соответствующие нормы должны быть приняты к апрелю 2019 года. Кроме того, как ожидается, будут предложены дополнительные механизмы стимулирования расселения аварийного и ветхого фонда. В частности, предполагающие дополнительные гарантии инвесторам средства на создание резервного жилищного фонда и субсидирование ипотеки для проживающих в аварийных домах. Пока же жителям домов с большим износом остается надеяться лишь на себя. По данным министерства ЖКХ края, площадь ветхого жилищного фонда в регионе 587 тыс. кв. м, 262 тыс. из которых приходится на краевой центр.



Алексей Стахов



