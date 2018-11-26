Лед оставили на улицах Хабаровска

В 7-й столице самый большой каток - на весь Хабаровск. Это обычное явление для начала зимы в столичном городе. Скользко везде – на центральных площадях и в окраинных проулках. Горожане с трудом перемещаются по улицам, которые от первого снега если очистили, то ото льда забыли.

Появились проблемы. В частности, с новенькой площадью, где каменные лотосы. (Ее летом с помпой и мэром Соколовым открыли на пересечении улицы Гоголя и Уссурийского бульвара.) Про художественную ценность этого арт-объекта ничего не могу сказать, не специалист по отливу в малых и больших формах. Но после дождя-снега-града по площади опасно и мерзко ходить. Во-первых, скользко, во-вторых, грязно. Видео об этом на редакционный WhatsApp 14 ноября прислала читательница: «Можно поскользнуться и убиться в любой момент! Прошел снег, насыпали песок - грязь в самом центре. Люди бояться ходить».

Наша проверка спустя пару дней показала: ситуация реально опасная. В берцах с во-о-от таким протектором я, тренированный мужик, с трудом перемещался по новенькой площади, замощенной мраморной плиткой. Это не подарок от китайских товарищей, это какое-то вредительство! На моих глазах прохожий растянулся во весь рост. Повезло мужчине: до бетонной скамейки чуть-чуть головой не достал. В противном случае - выноси первую жертву. Прохожий еле поднялся и далее через площадь поковылял с трудом. А дамы на шпильках или высоких каблуках – вообще аттракцион! Чтобы в такой обуви ходить по Хабаровску зимой, надо иметь немало умения. Склоняюсь перед вами, милые и мужественные!

Когда бывший мэр Соколов еще летом делал объезд строящихся объектов, то и на эту площадь заглянул, правда, через щелку в заборе: «Вы папуасы! Это не оскорбление, а констатация. Как можно допустить, чтобы в одном месте соседствовали красота и бесхозяйственность? Это ведь ну никак не просочетаешь: яму-ливневку, грязь, асфальт и гранит!». Это, как я понял, он про российских строителей? ( Кому интересно, подробности см. в материале «Асы и папуасы», «Молодой дальневосточник XXI век», №28 от 11-18 июля 2018 г.)

Вот именно из-за таких «дикарей» в межсезонье у нас и на площади Ленина навернуться элементарно и у «Лотоса» растянуться. Хорошо, что за счет утрамбованного снега, что специально не убирают с площадей, замощенных скользкой плиткой, по ним можно перемещаться.

Новый мэр Кравчук на днях эпично упал на травке. А если он выйдет в народ, на площади и улицы города? Где лед, лишь эпизодически присыпанный песком, и прохожие жмутся на обочины, дабы пройти, не поскользнувшись. Какие-такие дворники, какая-такая уборка снега и колка льда? В свое время Олег Гроо, начальник управления дорог и внешнего благоустройства во всеуслышание объявил, что, дескать, снег имеет свойство таять… Осталось дождаться тепла. Но у нас все четыре времени года не очень-то комфортны для прогулок. Весна – это когда днем тает, а ночью подмораживает - близко. И площадь на Уссурийском бульваре месяца через четыре опять превратится в место, где авторитет власти может упасть ниже мраморной плитки, которой в очередной раз так неудачно замостили общественное пространство.



Сергей Ветров



