Школьникам Хабаровского края выдали учебники после вмешательства прокурора

Прокуратура Хабаровского края проверила исполнение федерального законодательства об образовании в части обеспечения учащихся бесплатными учебниками и учебными пособиями. 50 учащимся средних общеобразовательных школ № 1 и 3 поселка Солнечный не выдали учебники по дисциплинам «английский язык», «информатика», «технология». После вмешательства прокурора района школьников обеспечили учебниками.

Учащиеся МБОУ «Средняя школа № 5» г. Советская Гавань не имели учебников по таким предметам как безопасность жизнедеятельности, технология, музыка, изобразительное искусство, физическая культура. При этом данные учебники включены в программно-методическое обеспечение образовательного процесса на 2018-2019 учебный год. Прокурор директору школы внес представление об устранении нарушения законодательства. Акт реагирования рассмотрен, нарушения устранены, учебники оцифрованы и розданы школьникам, заместителю директора объявлено замечание.

После вмешательства прокурора Краснофлотского района г. Хабаровска 13 учащихся 9 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Березовка» обеспечены учебниками по информатике.

По информации пресс-службы ведомства, всего в ходе проверки прокуроры выявили свыше 60 нарушений, руководителям образований учреждений внесено 31 представление. Также первый заместитель прокурора края внес представление региональному министру образования и науки с требованием принять меры к обеспечению образовательных учреждений края учебниками. Акт реагирования в настоящее время находится на рассмотрении.



