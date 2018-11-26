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Жители частного сектора Хабаровска получат квитанции на вывоз мусора
Квитанции на вывоз мусора получат около пятнадцати тысяч жителей частного сектора Хабаровска. Счета за предоставление этой коммунальной услуги с первого января следующего года по федеральному закону будет выставлять региональный оператор. Его в крае представляет ООО «Хабавтотранс ДВ». Сейчас многие владельцы частных домов, чтобы не платить за вывоз бытовых отходов, выбрасывают их в контейнеры, которые установлены во дворах жилых домов. При этом собственникам многоэтажек приходится платить за мусор и за себя и за владельцев коттеджей.
В поселке имени Горького баки для складирования твердых бытовых отходов находятся под круглосуточным видеонаблюдением. И если «залетные» водители начинают разгружать в них мешки, коробки с мусором, то тут же появляются сотрудники управляющей компании.
Владельцы частных домов тоже набили тропу к мусорным бакам во дворах. При заключении договора на оплату этой услуги они чаще всего ссылаются на то, что сжигают отходы на своих приусадебных участках.
Сейчас региональный оператор формируют базу домовладений. С января следующего года около пятнадцати тысяч жителей частного сектора Хабаровска вместе с квитанцией за электроэнергию будут получать и счет за вывоз мусора.
К собственникам, которые проигнорируют оплату квитанций за вывоз мусора, региональный оператор предъявит такие же претензии, как и к должникам за потребление коммунальных ресурсов, вплоть до судебных разбирательств.
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