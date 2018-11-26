Жители частного сектора Хабаровска получат квитанции на вывоз мусора

В поселке имени Горького баки для складирования твердых бытовых отходов находятся под круглосуточным видеонаблюдением. И если «залетные» водители начинают разгружать в них мешки, коробки с мусором, то тут же появляются сотрудники управляющей компании.

«Видеокамеры фиксируют всех, кто выбрасывает мусор на контейнерную площадку. Начинаем разбираться, привозят его сюда даже из центра города. Магазины заключают договоры на услуги по вывозу бытовых отходов с частной компанией, которая зачастую сваливают мусор в наши контейнеры», - рассказал исполнительный директор управляющей компании "ДВРСК-Горький" Алексей Рыбников.

Владельцы частных домов тоже набили тропу к мусорным бакам во дворах. При заключении договора на оплату этой услуги они чаще всего ссылаются на то, что сжигают отходы на своих приусадебных участках.

«С первого января нового года региональный оператор заключит договор со всеми мусорообразователями, в том числе и с жителями частного сектора на вывоз твердых коммунальных отходов. Сейчас в министерстве ЖКХ Хабаровского края разрабатываются нормативные документы. Расчет на вывоз мусора будет осуществляться с квадратного метра жилой площади. И чем выше коттедж, тем оплата будет больше», - отметил директор ООО "Хабавтотранс ДВ" Вячеслав Матвеев.

Сейчас региональный оператор формируют базу домовладений. С января следующего года около пятнадцати тысяч жителей частного сектора Хабаровска вместе с квитанцией за электроэнергию будут получать и счет за вывоз мусора.

«Закон обяжет платить всех за эту услугу. А значит, в контейнерах возле многоквартирных домов чужого мусора не будет. Порядка станет больше», - добавил глава УК Алексей Рыбников.

К собственникам, которые проигнорируют оплату квитанций за вывоз мусора, региональный оператор предъявит такие же претензии, как и к должникам за потребление коммунальных ресурсов, вплоть до судебных разбирательств.