Минприроды Хабаровского края сменили руководителя

На заседании регионального экспортного совета губернатор Хабаровского края Сергей Фургал представил и.о. заместителя председателя правительства региона - министра природных ресурсов Андрея Ковальчука.

Ранее он занимал должность заместителя министра-начальника управления экономики и финансов министерства природных ресурсов края. Ковальчук заменил Александра Ермолина, который возглавлял ведомство с 2015 года.

Отметим, что на момент публикации материала на официальном сайте министерства природных ресурсов в разделе "Руководство" пока размещена информация о прежнем руководителе.