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Минприроды Хабаровского края сменили руководителя
На заседании регионального экспортного совета губернатор Хабаровского края Сергей Фургал представил и.о. заместителя председателя правительства региона - министра природных ресурсов Андрея Ковальчука.
Ранее он занимал должность заместителя министра-начальника управления экономики и финансов министерства природных ресурсов края. Ковальчук заменил Александра Ермолина, который возглавлял ведомство с 2015 года.
Отметим, что на момент публикации материала на официальном сайте министерства природных ресурсов в разделе "Руководство" пока размещена информация о прежнем руководителе.
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