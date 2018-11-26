В Хабаровском крае пройдут состязания WorldSkills Russia в категории 50+

Сегодня в Хабаровском крае стартует региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. На него соберутся более 300 участников и свыше 330 экспертов. Торжественная церемония открытия состоится в Краевом дворце дружбы «Русь».

Соревнования начнутся 27 ноября и будут проходить на 19 площадках в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и поселке Хор. Конкурсанты покажут свое мастерство в 49 компетенциях WorldSkills из них 10 компетенций WorldSkills Juniors.

В этом году в программу включены восемь новых направлений: «Экспедирование грузов», «Управление фронтальным погрузчиком», «Управление автогрейдером», «Командная работа на производстве», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8», «Неразрушающий контроль» и «Управление форвардером».

Также впервые в регионе пройдут состязания WorldSkills Russia в категории 50+ «Навыки мудрых». Опытные участники сразятся по двум компетенциям – «Сварочные технологии» и «Инженерный дизайн CAD».

В рамках регионального этапа также состоится II чемпионат Хабаровского края по стандартам WorldSkills c участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Он объединит более 120 конкурсантов и экспертов из Японии, КНР и России. Состязания пройдут по 11 компетенциям.

Также запланирована насыщенная образовательная программа. Конкурсанты смогут принять участие в мастер-классах, пройти профессиональные пробы, позаниматься на тренажерах виртуальной реальности, а также ознакомиться с возможностями 3D-моделирования. В краевом институте развития системы профессионального образования, с 27 по 28 ноября, пройдут научно-практические конференции, открытие лекции, форсайт-сессии, а также церемония подписания соглашений о взаимодействии между колледжами Хабаровского края и стран АТР.

Церемония награждения участников состоится 30 ноября. Победители региональных состязаний представят край на окружном чемпионате WorldSkills Russia, который пройдет весной 2019 года.

Напомним, Хабаровский край является одним из лидеров движения «Молодые профессионалы». Представители региона неоднократно становились победителями и призерами соревнований всероссийского и мирового уровня. В 2020 году регион примет финал VII Национального чемпионата, который объединит три тысячи молодых профессионалов и экспертов из 85 регионов страны.