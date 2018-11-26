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Валентина Матвиенко раскритиковала Sukhoi Superjet 100
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала самолет Sukhoi Superjet 100. «Мы же великая авиационная страна. Нельзя разработать региональный самолет? Этот Sukhoi Superjet 100 сделали. Ну кому он нужен? Он не годится для региональных перевозок. "Аэрофлот" говорит: "купили, стоит у борта". За рубеж никто не покупает. Самолет на самом деле на 80%, если не больше, зарубежный. И чего мы достигли?», — ИА RNS приводит слова Матвиенко на встрече с главой Минтранса Евгением Дитрихом.
Дитрих начал рассказывать об увеличении этой доли к 2023 году, но Матвиенко его перебила.
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) выпускает самолеты SSJ-100. Ранее ГСС сообщали о планах разработки укороченненой модификации Sukhoi Superjet 100 на 75 мест для региональных перевозок.
Авиакомпания «Аэрофлот» стала первым заказчиком самолетов SSJ-100. В 2005 году она подписала контракт с ГСС (входит в ОАК) на поставку 30 самолетов. Позднее авиаперевозчик расширил договор на еще 20 самолетов. Ранее планировалось, что 50 воздушных судов в рамках контракта будут поставлены до 2017 года. Все самолеты были поставлены в сентябре 2018 года. В планах «Аэрофлота» закупка еще 100 самолетов SSJ-100.
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