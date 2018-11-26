Снежный циклон накроет Хабаровский край

27 ноября циклон принесёт в Хабаровский край снег и ветер до 15-20 м/с. По данным отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю, в связи с прогнозируемыми погодными условиями, формированием снежного наката и гололёдных явлений повышается вероятность возникновения ДТП на автомобильных дорогах краевого значения, таких как: Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, Лидога - Ванино, Комсомольск-на-Амуре - им.П.Осипенко, Комсомольск-на-Амуре – Амурск, Селихино-Николаевск-на-Амуре и местного значения. Кроме этого, по погодным условиям могут вводиться ограничения движения воздушных судов, паромной переправы «Ванино-Холмск».

Кроме этого, сильные осадки, налипание мокрого снега на провода и ветер могут привести к возникновению аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и энергетики, обрывам на линиях ЛЭП, перехлестам проводов. Сложные метеоусловия создают предпосылки для возникновения аварийных ситуаций при судоходстве и несанкционированном выходе на воду на маломерных судах.

Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия. Также организовано межведомственное взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, дежурными сменами министерств и ведомств, оперативный обмен информацией.