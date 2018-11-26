В Тополево построят спортивную площадку. Сертификат на сто тысяч рублей вручил глава Хабаровского района Денис Удод на торжественном мероприятии, посвященном подведению спортивных итогов года. Тополевское сельское поселение признано одним из самых спортивных муниципалитетов Хабаровского района в 2018 году.

В районе много лет существует добрая традиция - отмечать тех, кто вносит свой вклад в развитие спорта. Победители и призёры районных первенств, спартакиад и других состязаний получили заслуженные награды от главы муниципалитета на мероприятии, посвященном чествованию спортсменов. Денис Удод вручил награды отличившимся в трех самых массовых мероприятиях 2018 года: спартакиаде администраций Хабаровского района, спартакиаде ветеранов и спартакиаде трудящихся. Кроме того, благодарностью главы района за активное участие в спортивных мероприятиях среди образовательных учреждений были отмечены школы сёл Дружба, Тополево, Ильинка, Ракитное, Восточное и Князе-Волконское. Награды получили также победители первенства и Кубка Хабаровского муниципального района по футболу.



