Жители Хабаровского края активно голосуют за имя для аэропорта

Хабаровский край лидирует по числу проголосовавших в конкурсе «Великие имена России». Свой выбор уже сделали около 49 тысяч жителей региона. Из других дальневосточных регионов отметку в 40 тысяч голосов перешагнула только Якутия. На Сахалине проголосовали почти 23 тысячи человек, в Приморье – около 15 тысяч, на Чукотке – немногим более 9 тысяч человек. Результаты публикуются на официальном сайте проекта.

Жителям Хабаровского края на выбор представлены три кандидатуры. Согласно последним данным, предпочтение участники голосования отдают Ерофею Хабарову – в его пользу высказались 19 022 человек (37%). На втором месте Геннадий Невельской – 18 466 голосов (29%), на третьей строчке Николай Муравьёв-Амурский, который набрал 11 175 голосов (22%).

Народное голосование по присвоению имен выдающихся соотечественников 47 аэропортам страны продлится до 30 ноября.

Напомним, сделать свой выбор можно на сайте великиеимена.рф, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники или с помощью «горячей линии» 8-800-707-93-17. Еще один вариант - заполнить анкету в мобильных пунктах голосования: в стационарном брендированном пункте конкурса, на борту самолета компании «Аэрофлот» и в специальных выпусках федеральных печатных изданий «Комсомольская правда» и «Аргументы и факты».

Победители конкурса будут объявлены 5 декабря.