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Хабаровский край в середине рейтинга трезвости страны
Подвеныи итоги "Национального рейтинга трезвости субъектов РФ". Хабаровский край набрал 37,34 балла и занимает 46 место. При этом, сразу несколько дальневосточных регионов закрепились в последней десятке. Так, самым пьющим субъектом страны стала Чукотка (48,14). Далее идут Магаданская область (46,98) и Ненецкий автономный округ (46,85). Эту пятерку замыкают Сахалин (45,88) и Республика Коми (45,46). Кроме того, в "хвосте" - Камчатка и Республика Бурятия.
Лидером рейтинга, а значит самым трезвым регионом страны, в четвертый раз стала Чеченская Республика (всего 12,78 балла). Следом идут Ингушетия (12,82) и Дагестан (14,18). Замыкают пятерку лидеров рейтинга Карачаево-Черкесия (20,02) и Кабардино-Балкария (20,70).
"Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ" составляется проектом "Трезвая Россия" с 2015 года. Проект "Трезвая Россия" начал свою деятельность в 2012 году. Данные исследования опубликованы на сайте федерального проекта.
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