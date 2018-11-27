Хабаровск вошел в 20-ку городов с высоким качеством жизни населения

В рейтинге городов с высоким качеством жизни населения Хабаровск вошел в первую двадцатку и занял 19 место. Финансовый университет при правительстве РФ подвел итоги исследований качества жизни населения в городах России, проведенных в 2018 году. Возглавили список Тюмень, Грозный, Москва, Казань и Сочи.

При исследовании учитывались такие показатели, как качество медицинского обслуживания, состояние дорожного хозяйства, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и объем жилищного строительства. Кроме того, эксперты принимали во внимание работу городских властей, оценку населением своего уровня дохода и удобства города для жизни, а также миграционные настроения.

Эксперты использовали результаты социологических исследований, проведенных в 2018 году в 78 городах страны с населением более 250 тысяч человек, а также данные Росстата.





