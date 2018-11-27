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В Хабаровске выбрали «Миссис будущую маму – 2018»
В Хабаровске в конкурсе «Миссис будущая мама – 2018» на сцене Городского дворца культуры боролись 13 женщин в «интересном» положении. Подготовка к финалу заняла у участниц два месяца. Всё это время девушки учились дефилировать, занимались йогой и фитнесом, постигали азы актёрского мастерства, общались с врачами и психологами.
По итогам конкурса все участницы получили сертификаты на платные роды в Перинатальном центре и родильном доме №2, а также подарки от партнёров конкурса – абонементы на обучение малышей грудничковому плаванию, в развивающие детские центры и многое другое.
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