В Хабаровске выбрали «Миссис будущую маму – 2018»

В Хабаровске в конкурсе «Миссис будущая мама – 2018» на сцене Городского дворца культуры боролись 13 женщин в «интересном» положении. Подготовка к финалу заняла у участниц два месяца. Всё это время девушки учились дефилировать, занимались йогой и фитнесом, постигали азы актёрского мастерства, общались с врачами и психологами.

«Конкурс направлен на здоровый образ жизни, на пропаганду семейных ценностей. Мы хотим показать нашим хабаровчанкам, что и в период беременности можно быть успешной, красивой, любимой и активной. Беременная женщина не должна замыкаться в четырёх стенах и заниматься только воспитанием детей», - отметила начальник городского управления здравоохранения Татьяна Скорик.

По итогам конкурса все участницы получили сертификаты на платные роды в Перинатальном центре и родильном доме №2, а также подарки от партнёров конкурса – абонементы на обучение малышей грудничковому плаванию, в развивающие детские центры и многое другое.