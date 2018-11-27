Супруги из Ванино стали "Золотой семьей" России

Подведены итоги ежегодного конкурса «Семья Хабаровского края - 2018». За почетное звание в очном этапе состязались четыре семьи. Обладателями главного титула стала семья из села Нижнетамбовское Комсомольского района. Александр и Ольга Титовы воспитывают троих детей. Второе место заняла семья Алексея и Татьяны Гурских из Хабаровска, воспитывающая четверых детей. Жители села Отрадное Вяземского района Владимир и Виктория Тезиковы заняли третье место. Победителям вручили дипломы губернатора края, памятные знаки, подарки, а также денежные премии.

Всего в конкурсе участвовали 20 семей из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, а также девяти муниципальных районов. Финалистов оценивали по тому, как они воспитывают детей, сохраняют и развивают семейные традиции, ведут здоровый образ жизни и проявляют социальную активность.

В заочном этапе победители определены в шести номинациях. Так, хабаровчане Геннадий и Наталья Романовы стали лучшим «Педагогическим альянсом». Семья Леонида и Татьяны Светловых из краевой столицы победили в номинации «Творческий альянс», семья Ивана Ламашева и Ирины Шабровой - в номинации «Спортивный альянс». В номинации «Медицинский альянс» победу одержала семья Станислава и Татьяны Ольшак из Николаевского района. В номинации «Династия» лучшей признана семья Легчило Инессы Александровны из Комсомольска-на-Амуре. «Лучшей приемной семьей» стала семья Ромаса и Маргариты Пассар из Нанайского района.

Напомним, конкурс «Семья Хабаровского края" проводится с 2008 года с целью возрождения семейных традиций и укрепления связей между поколениями.

Между тем, 22 ноября, в Москве прошла церемония награждения Всероссийского конкурса «Семья года». В числе 85 семей-финалистов - чета Аркадия и Надежды Реутт из поселка Ванино Ванинского района. Они, как и другие 16 семей со всей страны, стали победителями в номинации «Золотая семья». По итогам Всероссийского конкурса будет издана Почетная книга «Семья года. Россия 2018», включающая истории семей-победителей.