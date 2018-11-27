Жителям Хабаровского края предлагают поехать волонтерами в Казань

Более 350 человек подали заявки для включения в волонтёрский корпус 45-го мирового чемпионата WorldSkills. В пятнадцати ресурсных центрах страны, один из которых находится в Хабаровске, начались собеседования. В краевой столице их пройдут жители Хабаровского края, Сахалина, Магадана, Камчатки и Чукотки. На вопросы рекрутеров уже ответили 66 человек.

- Главные критерии отбора – личная заинтересованность и знание языков. Важно, чтобы на 1 июня 2019 года кандидату исполнилось 18 лет. Собеседования ведутся в очной форме или по Skype. Отбор продлится до 28 февраля, после чего будут сформированы списки волонтёров и начнётся обучение, - рассказали в комитете по молодежной политике правительства края.

Всего в WorldSkills Kazan примут участие 3500 добровольцев из России и других стран. Стать волонтером можно до 31 декабря этого года, подав заявку на официальном сайте чемпионата.

Напомним, 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем примут участие около 1,5 тысяч представителей из 70 стран. Молодые профессионалы будут соревноваться в 50 компетенциях, среди которых – информационные и коммуникационные технологии, промышленное производство, творчество, дизайн и другие.