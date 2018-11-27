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Жителям Хабаровского края предлагают поехать волонтерами в Казань
Более 350 человек подали заявки для включения в волонтёрский корпус 45-го мирового чемпионата WorldSkills. В пятнадцати ресурсных центрах страны, один из которых находится в Хабаровске, начались собеседования. В краевой столице их пройдут жители Хабаровского края, Сахалина, Магадана, Камчатки и Чукотки. На вопросы рекрутеров уже ответили 66 человек.
Всего в WorldSkills Kazan примут участие 3500 добровольцев из России и других стран. Стать волонтером можно до 31 декабря этого года, подав заявку на официальном сайте чемпионата.
Напомним, 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем примут участие около 1,5 тысяч представителей из 70 стран. Молодые профессионалы будут соревноваться в 50 компетенциях, среди которых – информационные и коммуникационные технологии, промышленное производство, творчество, дизайн и другие.
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