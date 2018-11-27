Дальневосточный фестиваль циркового искусства впервые пройдет в Хабаровске

В Хабаровском краевом цирке с 30 ноября по 2 декабря впервые состоится Дальневосточный фестиваль циркового искусства. Участие в нём примут 25 любительских коллективов из восьми регионов страны от Владивостока до Вологды. В основном это детские и юношеские коллективы. Всего в конкурсной программе заявлен 101 номер. Участники продемонстрируют мастерство в цирковой акробатике, воздушной гимнастике, эквилибристике, пластической акробатике, жонглировании, клоунаде, а также фокусах и дрессуре нехищных животных.

«В Дальневосточном фестивале циркового искусства примут участие любительские коллективы из восьми регионов страны - Хабаровского, Приморского краев, Амурской, Иркутской, Вологодской областей, Республики Бурятии, Якутии и ЕАО. Наш край на конкурсе представят артисты из краевой столицы, Амурского и Хабаровского районов. Сегодня большинство конкурсантов не имеют возможность тренироваться и выступать на профессиональной площадке. Этот фестиваль - отличный шанс для ребят показать себя. Жюри, в свою очередь, оценит уровень подготовки артистов. Конечно, мы надеемся, что интерес к этому виду искусства вырастет», - отметила заместитель министра культуры Хабаровского края Ирина Купченко.

Оценивать конкурсантов будут такие цирковые артисты, как создатель методики трюковой части на полотнах и корд-де-парели, обладательница титула «Принцесса цирка» Надежда Андрианова, Заслуженный артист России, дрессировщик диких животных Владимир Добряков. В состав жюри также вошли представители Росгосцирка и Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова.

Отметим, Первый дальневосточный фестиваль циркового искусства пройдёт при поддержке министерства культуры РФ, министерства культуры Хабаровского края.