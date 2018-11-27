Новости
Дальневосточный фестиваль циркового искусства впервые пройдет в Хабаровске
В Хабаровском краевом цирке с 30 ноября по 2 декабря впервые состоится Дальневосточный фестиваль циркового искусства. Участие в нём примут 25 любительских коллективов из восьми регионов страны от Владивостока до Вологды. В основном это детские и юношеские коллективы. Всего в конкурсной программе заявлен 101 номер. Участники продемонстрируют мастерство в цирковой акробатике, воздушной гимнастике, эквилибристике, пластической акробатике, жонглировании, клоунаде, а также фокусах и дрессуре нехищных животных.
Оценивать конкурсантов будут такие цирковые артисты, как создатель методики трюковой части на полотнах и корд-де-парели, обладательница титула «Принцесса цирка» Надежда Андрианова, Заслуженный артист России, дрессировщик диких животных Владимир Добряков. В состав жюри также вошли представители Росгосцирка и Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова.
Отметим, Первый дальневосточный фестиваль циркового искусства пройдёт при поддержке министерства культуры РФ, министерства культуры Хабаровского края.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 490
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 630
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 717
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 315
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136