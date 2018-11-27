В Комсомольске-на-Амуре "пьяную дорогу" откроют в декабре

Несмотря на то, что основные строительные работы на так называемой "пьяной дороге" в Комсомольске-на-Амуре завершены, движение по ней официально закрыто. На данном участке установлены знаки «Въезд запрещен».

Ограждающие блоки убраны для обеспечения проезда техники подрядной организации, осуществляющей строительные работы.

Приемка дороги и открытие движения состоится в середине декабря.