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В Комсомольске-на-Амуре "пьяную дорогу" откроют в декабре
Несмотря на то, что основные строительные работы на так называемой "пьяной дороге" в Комсомольске-на-Амуре завершены, движение по ней официально закрыто. На данном участке установлены знаки «Въезд запрещен».
Ограждающие блоки убраны для обеспечения проезда техники подрядной организации, осуществляющей строительные работы.
Приемка дороги и открытие движения состоится в середине декабря.
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