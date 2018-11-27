Политтехнолог: Приморские выборы с женским лицом

Политтехнолог, эксперт Центра ПРИСП Даниил Ермилов считает, что политика с мужским лицом окончательно дискредитировала себя, а у Розы Чемерис есть полный набор электоральных преимуществ на выборах губернатора Приморского края.

Избиратель поменялся. Запросы стали требовательнее, эмоциональнее. Власть не отвечает ожиданиям граждан и перестала этого стесняться, у власти растет антирейтинг. Люди устали от заумной бессмысленной болтовни и выплескивают накопившуюся злость на выборах.

Ситуация требует экономических и правовых реформ, вместо которых «закручивают гайки» и облагают налогами граждан, не затрагивая привилегированные слои общества. Население нищает, что приводит к росту протестных настроений, политическое отчуждение возрастает все больше. Одновременно расширился доступ к информации, смартфон с интернетом стал основным источником новостей и формирует общественное мнение быстрее «1-го канала». По щелчку пальца «военная пропаганда» не строит полки сторонников власти…

К сожалению, реальная ситуация не особо учитывается на выборах, согласованные кандидаты строят свои стратегии по устаревшим методикам: административный привод, сушка явки и зачистка бюллетеня.

Однако ситуация уже другая, а имидж, репутация, лексика и отношение к избирателю со стороны политиков остаются прежними. Кандидаты идут на выборы «вслепую», без стратегии и тактики, и зачастую без профессионального сопровождения.

В условиях разбалансировки политической системы согласованных политиков стали побеждать «спойлеры» - поддельные кандидаты, выдвинутые для соблюдения «демократии», яркими примерами тому являются победы Женщин на выборах глав Якутска и Амурска. И это не случайно. Недовольство возрастает. В складывающейся ситуации бесплодная конкуренция между политиками-«самцами» вызывает все большее раздражение, и персона Женщины с правильным имиджем здесь получает больше электоральных предпочтений.

Политика с мужским лицом окончательно дискредитировала себя и довела общество до состояния возрастающего протеста.

Женщина воспринимается как символ борьбы за свободу, равенство и братство.

Родина-Мать зовет! – и молчаливый призыв слышат все больше граждан. Проще говоря, голосование за кандидата-Женщину сопоставимо с голосованием «против всех». В нашей традиционной политике выбор в пользу Женщины – это самое протестное решение!

При достаточной подготовке и профессиональном сопровождении - женщина политик более перспективна в публичной политике, более вынослива психологически и более "многозадачна" в своих действиях. Женщина-кандидат полностью отвечает Запросу на новых лидеров – не боящихся говорить правду, не боящихся менять действительность в лучшую сторону. В простых формах это сводится к образу защитника и борца за справедливость – который наиболее характерен для Матери- Хранительницы очага.

Политиками не рождаются, ими становятся. Наш опыт работы в избирательных кампаниях с женщинами показывает, что отношение к ним строится исходя из несколько иных принципов... Психологически «зов» Женщины влияет на толпу гораздо заразительнее, чем Мужчины.

Свежий пример нас ожидает на выборах губернатора Приморского края – 16.12.2018.

Поскольку основного соперника сперва оградили от яркого брэнда КПРФ, а после и вовсе сняли по подписям, то предпочтения протестного электората будут пару недель распределяться между Андреем Андрейченко (ЛДПР) и Розой Чемерис (Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»). Андрей Васильевич имеет в своём запасе брэнд ЛДПР и невысокую узнаваемость по краю в целом, в то время как в распоряжении Розы Басировны есть полный набор электоральных преимуществ, описанных выше, и она красивая дама.

И, с высокой вероятностью, во второй тур может выйти Женщина, и может там победить!

Политический имидж и репутация мужчин политиков перестали отвечать существующим запросам. Привычные сценарии не работают…

Что делать тем, кто только собирается избираться в грядущем году? Я рекомендую работать заблаговременно, начинать строить свою электоральную репутацию прямо сейчас, иначе весной будет уже поздно, а к осени вы просто проиграете выборы!





Даниил Ермилов