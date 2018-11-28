Слушая Фургала, очень хочется… думать

Кто б мог подумать, что Сергей Иванович Фургал станет губернатором? Ни пять лет назад, да даже накануне выборов никто не представлял себе такого ни в шутку, ни всерьез. Ведь со времен незабвенного Алексея Клементьевича Черного (считай, за сорок лет, за которые выросло два поколения) мы привыкли, что краем рулят тяжеловесы, заводчане, опытнейшие мужи. А тут нате: худощавый, на счету которого всего лишь металлоломный бизнес, ЛДПРовские пассажи и скромное пребывание в Госдуме. И он – хозяин нашего гордого края?!!! Однако несуразность такая случилась.

И что?

Мы разделились. У одних – шок, у других - радость. Шок от невероятного неразумия. Радость от надежды на перемены. Какие? А хоть какие!

После первого тура выборов губернатора один уважаемый хабаровский политик в сердцах бросил реплику: Фургал еще за аванс не рассчитался, а уже хочет премию! Знающие понимают, что был политический торг - что не тайна и не новость на современном политэкономическом пространстве. «Аванс» - это когда Комсомольск отдали ЛДПР. Когда там сняли всех значимых кандидатов. И как бы понудили город голосовать за Фургала. Так он стал депутатом Госдумы. А вот как Фургал должен был «рассчитаться» - большой вопрос.

Но нынче хотел ли Фургал «премию»? После выборов пошли открытые разговоры, якобы, «дирижером» второго тура был… Ишаев! За что ему в столице потом вроде бы выдали «по полной». А не похоже ли все это на правду? Особенно если вспомнить милую ишаевскую фразу: «Любой приходит со своим мнением, а уходит с моим». Виктор Иванович иногда этим даже бравировал. К примеру, когда «уговорил» Лопатюка строить «Платинум-Арену». Дескать, Лопатюк до этого и не знал, что хочет строить спорткомплекс. Почему бы ему не впарить «свое мнение» про губернаторское кресло и Фургалу?

Ведь такое уже случалось. Когда бывший думский спикер Сергей Хохлов вдруг возжелал стать губернатором. Конечно, это был исключительно амбициозный человек. Но его спесь была поддержана. И все знают кем. Ишаевым. И направлена против Шпорта. И не просто поддержана. Судя по прощальному телевизионному откровению Хохлова, существовал целый проект, который (к его сожалению) не получился.

Однако резонный вопрос: зачем Ишаеву двигать Фургала? Он ему ни сват, ни брат. Никаким бизнесом вроде не были связаны. Или были?.. Виктор Иванович не мог не понимать, насколько еще не готов Сергей Иванович быть большим управленцем. Выходит, Ишаев враг своему краю? Или имел намерение стать теневым рулевым? А может, проще – таким образом еще раз свел давние счеты со Шпортом? Но какой вариант ни возьми, Фургал в любом случае получается… заложником «дирижера».

А если все это туфта на постном масле? Если Фургал сам хотел и сам стал губернатором? Безо всяких «дирижеров»? Тогда выходит еще закавыристее – он стал заложником своих амбиций.



Чему верить?

Когда человек хочет и добивается, на его лице отражается этот процесс. Могут быть радость, уверенность, озабоченность, злость в конце концов. А что мы увидели? В первые дни губернатор демонстрировал нам совсем другое лицо – неожиданную растерянность. Правда, она прикрывалась бойкой фразеологией. И если на него не смотреть, а только слушать, то можно думать про оптимизм. По крайней мере, на фоне предшественников (в бытность начала их губернаторства) говорить Фургал умеет.

По такому случаю вспоминается самое первое выступление Ишаева. 1991 год. Здание бывшего крайисполкома. Зал битком. Журналисты стоят вдоль стен. Председатель крайисполкома Валерий Литвинов передает край Ишаеву. Виктор Иванович (еще не называемый губернатором) говорит. Я пишу в блокнот: речь тихая, невнятная, обрывает фразы, не понять что хочет сказать…

Так что на фоне начинающего Ишаева начинающий нынче Фургал просто оратор. Хотя поучиться и ему не грех. Ведь Ишаева года три учила одна хабаровская телеведущая: как говорить, где ставить ударения, какое делать лицо, насколько бывает удачной жестикуляция, какой смысл придают длинные паузы и т.д. И ведь он здорово научился! А приморский губернатор Сергей Дарькин? Тот вообще брал уроки у актрисы, поскольку шепелявил. Вот только у Шпорта не случилось опытной наставницы. Его говорливость и самоуверенность не убеждали. По его речи сразу было понятно: вопрос не знает - юлит фразами.

Почему внешний вид лидера, его речь имеют значение? Просто и понятно: встречают по одежке…Современно и мудрено: внешний вид – это имидж, это оружие успеха в деловой среде. Не знаю, кто научил Ишаева, но за все восемнадцать лет на всех пресс-конференциях за столом он сидел один. И оператор вынужден был снимать только его. И народ на телеэкране видел только его лицо. А это заставляло слушать и вникать в его речи.

Шпорта губила массовка и женское присутствие. Побывав единожды в Америке, молодая помощница губернатора привезла к нам заморский медиаопыт. А он с нашим бытием не склеился. Вспомните пресс-конференции Шпорта. Он где-то внизу за столиком, рядом длинноволосая красавица, за спиной ярусы молодежи. Народ на телеэкране видит то локоны, макияж, то обольстительные юные лица вперемежку с губернатором. Пока все рассмотришь, уже прослушал Шпорта, а к концу и совсем забыл, о чем тот говорил. И не только ведь в этом, а и в общем телевизионный имидж губернатора не получился.

Вообще, надо отметить стойкое присутствие бывших телевизионных дам рядом уже с тремя нашими губернаторами. Что получится нынче от такого присутствия возле Фургала – будем смотреть. А пока на редких еще пресс-конференциях Фургал, слава богу, обходится без массовки. Ведет он себя вполне естественно, порой панибратски.

Опять же вопрос: если Фургал хотел стать губернатором, как он представлял себя в этой роли? Не представлять не мог. Стало быть, думал, с кем будет работать? Или не думал? Состав команды в свое время очень сильно поменял Ишаев, оставив лишь избранно-доверенных. Состав команды хорошо секвестировал Шпорт, набрав в основном преданных земляков, чем вызывал всеобщее раздражение. Состав команды меняет и Фургал…

За все эти годы замечено, что с «составами»-то у нас даже не проблема, а беда. Ишаеву еще удалось в самом начале подыскать мужиков (заводчан и управленцев), прошедших через советские огонь и воду, имевших опыт повышения по службе. В те сложные 90-е годы они сумели удержать край от обвала, на чем, собственно, и зародился имидж губернатора-хозяина. Но вскоре сей надежный кадровый источник иссяк. И в краевом правительстве стали появляться личности, вызывавшие непростые вопросы. Да к тому же и не тянувшие свой высокий статус.

А уж Шпорту почти ничего не досталось из запасников. К его времени в стране царила негласная установка на единоличное владычество. Кадровый резерв – это конкуренты. Зачем его готовить, если резервисты при случае тебя подсидят? С другой стороны, для подготовки резерва должна быть система. В советское время была добротная карьерная лестница, по которой по заслугам поднимались хозяйственники и управленцы. В пору новых российских рыночных отношений профессионализм перестал быть заслугой. Не потому ли у Шпорта абсолютно вынужденно складывалась разношерстная и в основном земляческая команда? А где бы еще он брал кадры в правительство?

Ситуация у Фургала еще изощреннее. Сначала он (видимо, сгоряча или понаслышке о мировом опыте) заявил о коалиционном правительстве. Коммунисты, ничтоже сумняшеся, быстренько подобрали кандидатуры. А он забыл о своих словах. Хотя, быть может, стоит считать коалицией губернатора и всех зампредов с министрами от «Единой России»? Ах, как бы хотелось знать, по какому принципу идет отбор? Сергей Иванович самолично дает оценку? Или советует «дирижер»? Тенденция пока не просматривается.

Зато кадрами вдруг озаботилась дума. Не по большому счету, а так – по мелочи. Принять закон, чтобы (громко сказано!) ограничить полномочия губернатора. Его смысл: чтобы на некоторые ключевые должности губернатор назначал не единолично, а по согласованию с думой. Ну, и что здесь нового? Подобное было еще при Ишаеве, Шпорт его отменил. Фургал на этот счет выразился весьма резко, дескать, если делать нечего и т.д. Законопроект бурно обсуждается в думе. Особо заботливые депутаты высказывают опасение: дескать, сегодня Фургал назначил, а завтра переназначит…

Честно сказать – ситуация раздражает многих. Не по сути, а по форме. Ведь говорят открыто, что не сама дума придумала сей финт, а исполнила московскую команду. Надо ли нам сразу брать под козырек? Зачем сейчас одной власти края противостоять другой? Какой смысл депутатам выступать в роли раскольников? К чему это приведет, если не забывать, что в следующем году выборы в краевую думу? Или это называется оппозицией? Вон сколько недоуменных вопросов!

Кстати, про оппозицию. Забавный расклад. Раньше оппозицией партии власти «Единой России» считались ЛДПР, КПРФ и др. Сейчас в одной ветви власти края губернатор Фургал (ЛДПР), во второй ветви (в законодательной власти) – «Единая Россия». И кто к кому в оппозиции? Скорее всего, каждый – извините – в определенной позиции…

А теперь о позиции Фургала. Точнее, как он себя позиционирует. Многим симпатизировал его предвыборный девиз: хватит говорить – давайте делать. Время дел еще не пришло – вроде бы рановато, человеку надо освоиться в новой должности. Теперь ласкают слух его заявления о намерениях. Пока губернатор не говорит «мы» - только «я». Понятно: «мы» - это команда правительства края, которая еще не в полном составе и неизвестно – команда ли? «Я» - можно понимать двояко. Это излишняя самоуверенность или личная ответственность? Поживем, что называется, и увидим, что будет решающим.

Надо отдать Фургалу должное в речах: выбрана логичная форма – сочетание уверенной интонации с глаголами и иногда с конкретными датами. Ведь глагол, без вертлявого окружения дипломатичных прилагательных, всегда звучит веско. Возьмем его первые заявления о наведении порядка в образовании, здравоохранении и сельском хозяйстве. Кто против? Никто. Таким заявлениям так хочется верить. Народ устал от неразберихи, сумятицы, лицемерия.

Та же «средняя зарплата» у врачей в 80 тысяч рублей, про которую Шпорт доложил президенту, вызвала волну возмущения даже у далеких от медицины. По статистике так, наверно, и есть. И губернатор не кривил душой: что ему написали, то и сказал. И статистика не юлила: как отчитались, так и сложила. А получилась иезуитская ситуация: врачи работают в двух-трех местах, чтобы заполучить эту «среднюю». Выматываются до предела!

И тут Фургал дает команду: проверить соответствие зарплаты и отработанных часов. Молодец! Правильно. Наберемся терпения, подождем результата… Но в больничке он вдруг говорит даме в белом халате: шепни на ушко - сколько получаешь реально? И она что- то шепнула… Ах, какой красноречивый жест! Не приведи бог, если Сергей Иванович полюбит доклады «на ушко». Упаси бог, если так он будет искать правду.

Кстати, о поисках правды в данном вопросе. Кому поручено ее поискать? Правительственным чиновникам. Где искать? В подчиненных правительству медучреждениях. Кто будет сообщать им правду? Зависимые от правительства главные врачи. Как обе стороны ее представят Фургалу? Ответ понятен. Всем! Только власть не любит воспринимать, почему подчас называют ее лицемерной…

А ведь в теме наведения порядка в здравоохранении вопрос зарплаты – один из великого множества. Как и в образовании. Кто расскажет губернатору о переполненных классах, о перегрузке учителей, о недоплатах им по разным позициям, об избытке неадекватных школьников, о безнаказанном произволе директоров, о навязанных поборах с родителей, о родственных кланах в школах? Кто? Комсомольская учительница, которую довели до ручки, а потом объявили стрелочником? Кто бы ее слушал… Впрочем, как и всех других рядовых педагогов. Хотя, между прочим, очень-очень многие именно школьные педагоги голосовали целенаправленно за Фургала. А нынче они услышали: эмоции следует оставлять за дверью… Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

Хотя, быть может, министр честно представит губернатору всю школьную убогость? Ясное дело: любой министр – не самоубийца… Тем более что у министра есть объективное алиби: школы – забота муниципалитетов. А муниципалитеты у нас по закону региональной власти не подчиняются.

А теперь о сельском хозяйстве. На днях Сергей Иванович посетил фермерское тепличное хозяйство. Хорошее. Красивое. Эффективное. Перспективное. Посетил вместе с новым министром.

Почему тепличное? Он же сам говорил вначале, что главная наша забота – производство собственного молока и мяса. А с производством салатов (или огурцов-помидоров по 700 рублей за кило!) вопросов нет. Но он не поехал в проблемную Лермонтовку или в бедствующую «Зарю» - бывшие крупные совхозы молочного направления. Он не поехал в поля, где и вчера, и сегодня еще убирают сою. Представляете работу комбайнера – снег, холод, грязь…

Однако не один Фургал такой. И Ишаев, и Шпорт не ездили по полям ни в весеннюю распутицу, ни в осеннюю холодрыгу. Виктора Ивановича вывозили в поля всегда в начале июля. Почему? Это был великий секрет министра Николая Васильевича Кологорова. Посевная с горем пополам закончена, до уборки еще далеко. Умный министр показывал губернатору ботву. И виды на урожай. «Сколько возьмете?» - вопрошал губернатор. «Картошки будет центнеров по 250 с гектара, а то и по 300, - рапортовал директор. – Посадки чистые, хорошо удобрены, растения мощные – урожай будет».При этом обе стороны понимали, что данное поле специально вылизано «под губернатора» и никаких трехсот центнеров здесь не вырастет по многим причинам. И спроса не будет. Но спектакль-то состоялся! Для журналистов. И далее через них – для народа.

Со Шпортом было еще забавнее. Он несколько лет колесил по краю, как сообщала пресс-служба, «с ознакомительными поездками». Этакий губернатор-турист: все знакомился и знакомился. Только в последнее время его «любопытство» стали называть рабочими поездками.

Опять же интересно: а зачем Фургала свозили в теплицы? С инспекцией? Нет. Для ознакомления? Возможно. Если он их никогда не видел. Так он много чего не видел - можно годами катать по краю, у нас уйма разных диковинок. И тем самым устроить ему иезуитский имидж туриста-ознакомителя. Он этого хочет?

Нет, конечно! Он хочет на хорошем объекте в присутствии прессы доводить до народа свои смелые мысли. Так думается. И подтверждается: губернатор сказал о грядущей приличной господдержке тепличной отрасли края. Хотя такое эпохальное заявление можно было сделать, не выходя из кабинета. Эффект одинаковый, а на горючке бы сэкономили.

Зато мы-то как рады! На фоне куч привозных овощей и зелени наконец-то будут наши! Народ станет в очередь? Нет, не станет… Цены кусучие. Вот если б дешевле привозной зелени… Да и зелень тепличная – не первостепенный продукт, важнее молоко с мясом. Хорошо бы, конечно, чтоб местное. Оно как-то надежнее, когда что-либо случается…

Так ведь про молоко и мясо у Фургала тоже было отважное заявление - увеличить их производство в три раза! Даже Хрущев так дерзко не загибал. Правда, Сергей Иванович не называл дату – может, лет через пятьдесят… А если через два-три года, то большой вопрос. Мы что – в три раза чаще станем дергать коров за сиськи? Без толку. Или увеличим коровье стадо? А как мы его увеличим, если в крае нет молочных госпредприятий? Все краевое коровье стадо – частное. Как понудить частников? Деньгами. Причем большими деньгами. Попробуем прикинуть. Сейчас краевое стадо 7-8 тысяч коров. Увеличить его хотя бы тысяч на десять, цена хорошей буренки по минимуму 100 тысяч рублей, итого – миллиард! У нас есть в бюджете такие свободные деньги?

Однако возможны и другие варианты. Ведь были завиральные идеи доверить вьетнамцам или индийцам построить у нас молочные комплексы. Недавно новый министр-сельхозник посетил крупное молочное предприятие, хозяин которого дружит с китайцами. Их солидные инвестиции несомненно помогли бы увеличить производство и мяса, и молока (см. пример по сое, которую китайцы увозят в свою страну). Но что достанется нам? Это совсем другая песня.

А пока народ края бдительно наблюдает за новым губернатором. С кем встречался? Куда поехал? Что сказал? И тихо млеет от нестыковок. То потребовал доделать комсомольскую Инженерную школу к началу ноября, то выставил условие сдать к 15 декабря. Стало быть, одного аврала не хватило, идет второй? Муниципалы ему жалуются на плохую дорогу, а он заявляет, что «с радостью по ней проедет и посмотрит». Как его понимать? Как его воспринимать?

Ну, была в нашем крае у власти достаточно долго «Единая Россия» - надоела, навязла, не оправдала надежд. Пришел новый губернатор – лидер регионального отделения ЛДПР. И что? Партийная риторика продолжается. Она позволяет говорить обо всем, даже – как мы помним – о мытье сапог в Индийском океане. Но речь губернатора – это ж совсем другая песня, из нее ни единой фразы не выкинешь. Слово губернатора должно быть весомо. Пока люди судят о нем по его речам – дел-то пока нет.

Чего нам хотеть: быстрого провала Фургала или все-таки становления губернатора другого формата? Таких задачек жизнь нам еще не преподносила. По прошедшим двум месяцам яснее ясного, что в этой должности он – заложник по всем статьям. А заложников вообще-то принято освобождать. То есть помогать. Разумеется, если заложник этого хочет.



Раиса Целобанова

e-mail: tselobanova1950@yandex.ru











































