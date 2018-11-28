Производством пиломатериалов займутся в ТОСЭР "Комсомольск"

Два предприятия площадки «Амурлитмаш» ТОСЭР «Комсомольск» в ближайшее время запустят свои производства. Компании «Солнечный круг» и «Центурион» завершают ремонт промышленных зданий, подключение к электросетям и установку необходимого оборудования. ООО «Солнечный круг» займется производством топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки. Общий объем заявленных инвестиций составляет более 25 млн рублей, компания планирует создать 47 рабочих мест. Проектная мощность предприятия – 10 тысяч тонн продукции в год.

Компания ООО «Центурион» реализует проект по производству пиломатериалов. Предприятие обеспечит рабочими местами порядка 20 человек, объем инвестиций составит около 24 млн рублей.

Еще один из резидентов площадки «Амурлитмаш» уже успешно работает. Инструментальный механический завод выпускает продукцию для железнодорожной отрасли. На предприятии трудится более ста человек. Почти за полтора года резидент ТОСЭР выпустил продукции на сумму более 61 млн рублей.

Напомним, площадка «Амурлитмаш» расположена в северной части Комсомольска-на-Амуре на территории одноименного завода, занимает площадь 65 гектаров. Основные направления – механообработка, производство подъемно-транспортного оборудования, машиностроение, пищевая промышленности и другие производств. На сегодняшний день на площадке «Амурлитмаш» ТОСЭР «Комсомольск» зарегистрировано пять резидентов. Общая сумма заявленных инвестиций по проектам составляет более 184,3 млн рублей.