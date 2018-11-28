На набережной Хабаровска идет заливка катка

Достаточно теплые осенние температуры не поволили раньше начать заливку самого большого катка на Дальнем Востоке. Однако,специалисты уже приступили и в начале декабре уже можно будет скользить на коньках по набережной.

Изменения произойдут, но они не коснутся площади катка. Что же касается места, то лед появится исключительно там, где есть асфальт, а пешеходные дорожки, где уложена брусчатка, оставят для их прямого назначения. Работать каток будет круглосуточно, лишь иногда прерываясь на дополнительную заливку и шлифовку.

Фото: Артюш Симонян











