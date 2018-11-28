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Неосвоение федеральных средств в Комсомольске-на-Амуре вызывает вопросы
Во Владивостоке состоялось заседание Совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО Юрии Трутневе. Одним из вопросов повестки стало исполнение планов социального развития регионов Дальнего Востока. Хабаровскому краю на эти цели выделено более 10,8 млрд рублей из федерального бюджета. Финансирование направлено на строительство 14 объектов, среди которых школы, больницы, спортивные сооружения, дороги, а также инфраструктура для освоения «дальневосточных гектаров». Выполнить все работы необходимо до конца 2020 года. Сергей Фургал подчеркнул, что несмотря на жесткие сроки, строительство объектов в крае идет по графику.
Вместе с тем, вызывает вопросы неосвоение федеральных средств, выделенных на реконструкцию дорожной сети Комсомольска-на-Амуре. По трем дорожным объектам города в результате конкурсов было сэкономлено 156 млн рублей. Но эти деньги не удастся использовать до конца 2018 года, так как по ним не успеют пройти конкурсные процедуры.
Комментируя ход строительства других объектов, он подчеркнул, что все работы находятся под его личным контролем.
Напомним, что планы социального развития реализуются в каждом регионе Дальнего Востока по поручению президента России. Цель этой программы – довести уровень развития социальной инфраструктуры дальневосточных территорий до среднероссийских показателей. В Хабаровском крае новые объекты строятся в центрах экономического роста - агломерации "Комсомольск-на-Амуре – Амурск – Солнечный", Хабаровской агломерации, Николаевском и Верхнебуреинском центрах развития, а также в Ванино-Советско-Гаванском транспортно-промышленном узле. Первым объектом, который будет сдан в рамках плана в этом году, станет плавательный бассейн в Чегдомыне.
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