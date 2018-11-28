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В Хабаровском крае увеличится пособие на первенца
С 1 января 2019 года в Хабаровском крае изменится размер пособия за рождение первого ребёнка. Оно увеличено почти на 700 рублей и составит 14 051 рубль. Как сообщили в региональном министерстве социальной защиты населения, пособие изменится в связи с увеличением прожиточного минимума за второй квартал 2018 года.
Пособие выплачивается до полутора лет. После достижения первенцем годовалого возраста родителям необходимо заново подавать документы на следующие полгода.
Напомним, ежемесячные выплаты по рождению или усыновлению первенца введены с этого года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Сейчас в крае мерой поддержки пользуются 2 030 семей. В следующем году на обеспечение выплаты за первого ребенка край получит из федерального бюджета 869 млн рублей.
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