Новости
В Комсомольске-на-Амуре строят таунхаусы для молодых семей
В целях реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей» и в целях развития жилищного строительства в Комсомольске-на-Амуре, при поддержке администрации города, по ул. Свердлова началось строительство жилого комплекса «Теплый ключ». Данный комплекс расположится возле лесопарковой зоны Силинского дендрария. «Теплый ключ» - это поселок клубного типа с закрытой территорией, по проекту состоящий из 20 трехэтажных таунхаусов на 2 и 4 семьи.
Ввод в эксплуатацию первого этапа застройки, состоящего из 26 квартир запланирован на 4 квартал 2019 года.
В каждом доме в таунхаусе будет 2 жилых этажа свободной планировки с предчистовой отделкой площадью 88 или 113 кв. м. и третий мансардный этаж, централизованное холодное водоснабжение и канализация. Под каждым домом в таунхаусе будет находиться собственный земельный участок, у входа в дом предусмотрено парковочное место. Въезд на территорию жилого комплекса будет осуществляться через автоматические ворота.
За подробной информацией молодые семьи могут обращаться по телефону +7-914-189-88-08.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 492
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 635
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 720
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 317
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136