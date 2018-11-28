В Комсомольске-на-Амуре строят таунхаусы для молодых семей

В целях реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей» и в целях развития жилищного строительства в Комсомольске-на-Амуре, при поддержке администрации города, по ул. Свердлова началось строительство жилого комплекса «Теплый ключ». Данный комплекс расположится возле лесопарковой зоны Силинского дендрария. «Теплый ключ» - это поселок клубного типа с закрытой территорией, по проекту состоящий из 20 трехэтажных таунхаусов на 2 и 4 семьи.

Ввод в эксплуатацию первого этапа застройки, состоящего из 26 квартир запланирован на 4 квартал 2019 года.

В каждом доме в таунхаусе будет 2 жилых этажа свободной планировки с предчистовой отделкой площадью 88 или 113 кв. м. и третий мансардный этаж, централизованное холодное водоснабжение и канализация. Под каждым домом в таунхаусе будет находиться собственный земельный участок, у входа в дом предусмотрено парковочное место. Въезд на территорию жилого комплекса будет осуществляться через автоматические ворота.

За подробной информацией молодые семьи могут обращаться по телефону +7-914-189-88-08.