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Пенсионеров в Хабаровске накормят бесплатно
С 28 ноября по 7 января 2018 года православное кафе «Две рыбы» приглашает пенсионеров на бесплатные обеды.
— 28 ноября начинается Рождественский пост — время добрых дел и милосердия, поэтому мы приглашаем бабушек и дедушек на добрые обеды с 12:00 до 15:00, — говорят организаторы акции.
По информации информационного отдела Хабаровской епархии, кафе находится по адресу: ул. Тургенева, 24/1, вход со стороны нижней парковки Спасо-Преображенского кафедрального собора.
Телефон для справок: 94-11-34.
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