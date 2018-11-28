Пенсионеров в Хабаровске накормят бесплатно

С 28 ноября по 7 января 2018 года православное кафе «Две рыбы» приглашает пенсионеров на бесплатные обеды.

— 28 ноября начинается Рождественский пост — время добрых дел и милосердия, поэтому мы приглашаем бабушек и дедушек на добрые обеды с 12:00 до 15:00, — говорят организаторы акции.

По информации информационного отдела Хабаровской епархии, кафе находится по адресу: ул. Тургенева, 24/1, вход со стороны нижней парковки Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Телефон для справок: 94-11-34.