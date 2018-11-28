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Жители Хабаровского края примут участие в разработке нацпрограммы развития ДВ
Во Владивостоке состоялось заседание Совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО. На совещании обсудили подготовку к формированию Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года. Разработать документ поручил Владимир Путин на четвертом Восточном экономическом форуме в сентябре. Программа должна объединить в себе все принятые ранее национальные проекты, долгосрочные отраслевые планы ведомств и госкомпаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов.
Первый этап – муниципальный уровень. Он будет проходить как в очном режиме во время встреч с людьми, так и с использованием электронных сервисов. Эскиз сайта, на котором можно оставить свои предложения, уже разработан. Посетить этот ресурс сможет любой желающий уже с 15 декабря по адресу www.dv2025.ru. До конца года на сайте начнется голосование по поступившим предложениям, а с января начнется экспертное обсуждение, в котором будут принимать участие лидеры общественного мнения, ученые, представители бизнеса. До 15 марта все предложения будут обобщены в регионах ДФО и пройдут защиту в местных законодательных собраниях.
На третьем этапе проведут обобщение всех предложений регионов на федеральном уровне. В этой работе также активное участие примут Государственная Дума, Совет Федерации, предпринимательские сообщества, общественные объединения. Проект национальной программы, по планам Минвостокразвития, должен быть готов к 1 июня.
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