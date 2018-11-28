Новогодние городки готовят к открытию в Хабаровске

В краевом центре уже началась подготовка к предстоящим зимним праздникам. Для любителей активного отдыха будут построены ледовые и снежные горки, игровые комплексы и качели для детей. Самый большой городок по традиции откроется в городском парке «Динамо». В рамках конкурса «Амурский хрусталь» на центральной аллеи будут установлены 28 ледовых и снежных композиций. Хабаровчан и гостей города порадует «Новогодний вернисаж» (в ледовые фигуры специалисты вмонтируют репродукции картин из Третьяковской галереи). Для строительства композиций будет использовано около восьмисот кубометров метров льда снега. Главным украшением городка станет новогодняя елка высотой 23 метра.

Открытие городка под залпы фейерверка состоится в новогоднюю ночь, 31 декабря. Для создания праздничного настроения будут использованы более 2,5 тысячи фонариков, гирлянд и светящихся композиций. Всего же для новогоднего убранства города будет использовано около девяти тысяч элементов оформления.

Во дворах жилых домов силами собственников и специалистов по управлению районов будут оборудованы 140 новогодних площадок с новогодними елками, ледовыми и снежными фигурами, горками и катками. Для любителей зимних видов спорта будут залиты 72 хоккейные коробки. В период зимних каникул в Хабаровске пройдет около четырех тысяч праздничных мероприятий с участием Деда Мороза и Снегурочки. Большинство из них благотворительные.