Жителей Хабаровского края научат искать

С 1 по 3 декабря 2018 года в Хабаровске пройдет слет поисковых отрядов и объединений Хабаровского края «Школа поисковика». В рамках слета планируется рассмотреть вопросы привлечения молодежи к патриотической и поисковой работе, работе по увековечению памяти погибших при защите Отечества, проведения детско-юношеских поисковых, патриотических полевых лагерей, создания и работы студенческих поисковых отрядов и общественных музеев боевой славы.

Для добровольцев и руководителей пройдут обучающие занятия по передовым методикам в поиске, эксгумации и фиксации результатов проведенных поисковых работ, работе с единой системой учета результатов поисковых работ в стране. Обученная команда поисковиков в дальнейшем будет заниматься развитием и популяризацией Поискового движения у себя в районах Хабаровского края.

Итогом слета станет выявление и поощрение лучших практик организации работы и мероприятий поисковой, патриотической направленности в муниципальных образованиях Хабаровского края. Осенью 2019 года обученными поисковиками будет проведена поисковая экспедиция (пятидневный полевой лагерь) на месте боевых действий периода Гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке (Бикинский район, с. Васильевка).

Организатор: Хабаровское региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» при поддержке ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (Роспатриотцентр).



