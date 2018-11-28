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Мэр Хабаровска вошел в комиссию по региональному развитию РФ
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вошел в состав правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации. Соответствующее распоряжение № 2473-р подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Правительственная комиссия по региональному развитию осуществляет взаимодействие между федеральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при подготовке и реализации документов стратегического и территориального планирования.
Также комиссия, под председательством Виталия Мутко, занимается вопросами, связанными с финансированием регионов, межбюджетными трансфертами, реструктуризацией бюджетных кредитов, софинансированием расходных обязательств субъектов РФ и т.д.
Кроме мэра Хабаровска, в состав комиссии от Дальнего Востока входят губернаторы Камчатского края Владимир Илюхин, ЕАО – Александр Левинталь, Амурской области – Василий Орлов, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.
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