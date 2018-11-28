Хабаровские строители попали в поле зрения Сергея Фургала



Второй раз за время пребывания в губернаторском кресле Сергей Фургал собирает высоких чинов, застройщиков и представителей дольщиков, чтобы сдвинуть этот вопрос с мертвой точки. Обманутые дольщики – категория людей, практически не существующая официально (в силу сложности и бессмысленности процедуры включения в соответствующий реестр), но вполне реально столкнувшаяся с проблемой выброшенных на ветер денег и перспективой остаться на улице.



Огласите весь список, пожалуйста!

Суббота, утро, десятый этаж краевого правительства. Рабочая группа по решению проблем участников долевого строительства, кто-то нервически возбужден, а кто-то еще до появления главы региона впадает в уныние.

Вопрос и правда скользкий, поскольку де-юре власти не вправе вмешиваться в отношения между покупателем, то есть тем, кто ввязался в авантюру долевого участия в строительстве, и продавцом – владельцем строительного бизнеса, взявшим на себя смелость собрать с людей деньги и своевременно не выполнить обязательства. Но де-факто вмешиваться приходится.

В этот раз перечень отстающих от графика и, соответственно, обманувших ожидания своих клиентов был невелик. Организаторы совещания аккуратно обошли ГВСУ № 6 – правопреемника оскандалившегося «Дальспецстроя». По домам на улице Алексеевской мэру Хабаровска Сергею Кравчуку тоже толком не дали объясниться – губернатор прервал его спич, передав через своего помощника несколько листов. «Там зеленая закладочка», - таинственно уточнил Сергей Фургал, объяснив собравшимся, что в этих бумагах кроется некое решение загвоздки со сдачей жилья по указанному адресу. Сергей Кравчук сразу же углубился в изучение таинственной папки, и больше вопрос по Алексеевской не поднимался. Напомним, что возведением квадратных метров там занимается муниципальное предприятие «Управление капитального строительства».





Летящей походкой

Основными «виновниками торжества» стали два игрока строительного рынка дальневосточной столицы. Правда, одному из них, компании «Диалог», как показалось присутствовавшим, сделали поблажку.

Директор этой строительной фирмы Степан Степанян рассказал, что для завершения строительства трех своих объектов – жилого комплекса на улице Кавказской и двух высоток на ул. Салтыкова-Щедрина уже оформлена кредитная линия в 150 миллионов рублей. Это, по словам бизнесмена, позволит целиком и полностью доделать все квартиры вместе с подключением к коммуникациям к середине следующего года.

На совести этого застройщика – около 800 семей, которые не могут получить свое жилье, полностью оплаченное – у кого из собственного кармана, у кого – за счет заемных средств.

Степанян утверждает, что на домах по ул. Салтыкова-Щедрина вовсю кипит работа, там трудятся полсотни человек. Но представительница инициативной группы дольщиков усомнилась в этом, отметив, что больше двадцати рабочих на стройке обманутые люди не видели.

При этом что важно: весной этого года трое управленцев «Диалога» попали под уголовное дело. Их обвиняют в растрате около 800 миллионов рублей. Но ни губернатор, ни делегированные на совещание представители силовиков, ни руководство минстроя и Госстройнадзора об этой пикантной детали не вспомнили. А могли бы поинтересоваться, иначе, глядишь, к следующему такому мероприятию и спросить будет не с кого.





Кто работает, того и бьют?

На удивление, владелец других объектов, где своих квадратов ждут гораздо меньше людей, стал едва ли не «мальчиком для битья». Узнав, что совещание посетил Алексей Коломеец (компании «Свой дом», «Любимый дом»), Сергей Фургал изобразил удивление: как этот вечно скрывающийся от общения предприниматель решил почтить своим присутствием рабочую группу? Сергей Иванович даже перешел несколько раз на повышенный и нервный тон. Правда, сам Алексей Коломеец утверждает, что его впервые пригласили на «разбор полетов».

И вот что выяснилось. Комплекс «Свой дом» в Северном микрорайоне Хабаровска начинали строить еще в 2013 году. В него должны были войти 8 трехэтажек с подключением ко всем центральным сетям, с очень доступной для многих хабаровских семей со средним достатком ценой за квадратный метр.

Однако получение разрешения на строительство и затем приемка в эксплуатацию более-менее ровно прошли только по трем постройкам, в которых по заявке краевых властей были выделены квартиры для подтопленцев. Это понятно – надо было быстрее отчитываться перед федеральным центром, и бюрократические проволочки волшебным образом были преодолены. А вот с остальными домами, возведенными по точно таким же проектам, на том же самом участке, который застройщик специально выкупал под жилой комплекс, вопрос пришлось утрясать почти два года. За это время люди, вложившие свои деньги, начали расторгать договоры, забирать свои средства. Это привело к необходимости введения внешнего управления в компании.



- Добиться внятного официального ответа, почему разрешение мэрия Хабаровска дала только на дома, в которых были эти самые квартиры, застройщик так и не смог. Вместо того чтобы выдать разрешение на строительство на эти дома, городская администрация еще и подала в суд – на снос как незаконное строительство, но и этого было мало, застройщику по суду вообще запретили прикасаться к домам. При этом совершенно непонятна причина такого поведения, ведь рядом стоят один в один такие же дома по такому же проекту с полученными от них же разрешениями, - недоумевает внешний управляющий Руслан Савостин.

Для того чтобы сдать первые два дома из оставшихся пяти, необходимо было получить справку из департамента архитектуры, строительства и землепользования (ДАСиЗ) о внесении технических изменений в схему водоснабжения микрорайона. За день до встречи с губернатором справку таки подписали, и теперь 50 хабаровских семей смогут получить свои заветные квадратные метры.



Главное - настрой

Довольно оптимистично после встречи в правительстве региона настроен Коломеец и по другому своему объекту – затянувшемуся на три года долгострою в селе Некрасовка.

Там современный жилой микрорайон начали строить в 2013 году, рассчитывая создать городок «Любимый дом» из 15 домов (всего 800 квартир). При цене в 29 тысяч за квадрат застройщик планировал продать все квартиры, но, поскольку мало кто из горожан захотел жить вдали от центра, в итоге было решено ограничиться лишь одним домом.

Казалось бы, в бизнесе все бывает. Строители заменили схемы подключения к инженерным коммуникациям, оперативно получили новые разрешения на электро- и водоснабжение. А вносить изменения в ранее утвержденную схему обеспечения канализацией ответственные за это чиновники отказались.



- Изначально для микрорайона нам нужно было протянуть две трубы 159-го диаметра до входной точки, а это 2 км. Стоимость таких работ была равна стоимости строительства всего дома, - уточняет генеральный директор ООО «Любимый дом» Василий Цапилов.

- После получения отказа наши специалисты начали настоящую бумажную войну с чиновниками разного уровня, начиная с администрации села Некрасовка. Безрезультатно. Будущим жителям дома мы пошли навстречу и передали ключи от квартир. Коммунальные счета и затраты на обслуживание объекта оплачивал застройщик, чтобы хоть как-то компенсировать клиентам компании возникшие неудобства. Но даже здесь чиновники пошли на принцип и подали заявление в прокуратуру на принудительное выселение. Надеемся, до этого дело не дойдет, потому что после первого заседания при новом губернаторе администрация нашла компромисс для завершения строительства. На это потребовалось всего две недели! Значит, можно было сделать это раньше и решение было, и это решение было не в наших руках, - продолжает Василий Цапилов.

Согласование измененных технических условий на подключение новостройки к центральной системе канализации района растянулось на три года.





Куда ни кинь, всюду клин

Сейчас застройщику нужно проложить всего одну трубу диаметром 75 см до входной точки, находящейся в семистах метрах от объекта. Разрешением предусматривается вариант прохода новой трубы по дну близлежащего озера, однако его решено обогнуть, чтобы при эксплуатации доступ к коммуникациям был проще. Вместо резервной трубы на случай проведения ремонтных работ на основной линии получено разрешение на установку специального накопительного резервуара.

- На 25 ноября 2018 года все необходимое оборудование для прокладки трубопровода и строительства канализационных сетей закуплено, работы должны начаться не позднее 30 ноября. И уже к Новому году планируем ввести дом в эксплуатацию, - поделился своим мнением Алексей Коломеец.

Правда, к собственнику новостройки в Некрасовке возник еще один неудобный вопрос. Сергей Фургал поделил 150 заявленных по третьей категории подключения киловатт на 62 квартиры и усомнился, хватит ли их – в строении предусмотрено электрическое отопление.

- Вы что, всерьез полагаете, что два киловатта хватит на квартиру? – задался вопросом губернатор. - На отопление, на бойлер, на электрическую плиту и бытовые приборы! Всего два киловатта? Слушайте, ну у меня желание попросить вас жить в этой квартире.

Внятно ответить ему никто не смог. Владелец компании Алексей Коломеец пояснил, что по данному вопросу ответ предоставить сразу не может, но разберется и отчитается, а так все разрешительные документы были подписаны энергетиками и чиновниками, все задействованные в этой цепочке специалисты поставили свои резолюции.

Интересно и то, что застройщик получал разрешение на строительство данных домов по третьей категории электроснабжения, и всех тогда все устраивало, а теперь почему-то только застройщик виноват в том, что нарушены какие-то нормы. Любопытно, где теперь все участники этой цепочки. Неплохо было бы и их увидеть «на ковре». Ответственность не может быть односторонней.

Сейчас единственный выход – пойти еще по одному кругу согласований. Застройщик готов на это, главное, чтобы спрос был и с другой стороны процесса – тех, кто выдает справки и разрешения.



Мария Левина



Справка:

1 июля 2018 года вступили в силу изменения в отношении долевого строительства, закрепленные законом № 175-ФЗ. Согласно новым правилам ужесточились требования к застройщикам как в отношении контроля государством их строительной деятельности, так и в оформлении сделок с дольщиками, а также финансирования строительства жилых объектов.

После 30 июня 2019 года застройщики полностью перейдут на новые правила финансирования строительства жилых объектов — привлекать денежные средства дольщиков будет возможно только через эскроу-счета в уполномоченных банках. В целом сделки будут проводиться только с участием банков, что вызвано переходом на новую модель привлечения денежных средств на строительство — проектное финансирование. В свою очередь, постепенное введение нового механизма отменит долевое строительство в том виде, в котором оно существовало по состоянию на первое полугодие 2018 года и ранее.



