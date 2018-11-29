Школьников Хабаровского края будут лечить по персональной программе

В этом году Хабаровский край стал одним из пяти пилотных регионов-участников проекта Минздрава России «Школьная медицина». Он поможет создать в регионе современную систему ранней профилактики заболеваний среди учащихся и поддержания здорового образа жизни. В качестве эксперимента к проекту уже подключились два краевых учреждения образования – школа №68 в Хабаровске и №3 в поселке Хор. Врачи обследовали в них более тысячи подростков.

Школы выбраны по принципу - одна городская, другая сельская. Это сделано для того, чтобы врачи могли сравнить условия, влияющие на здоровье учеников. Будет проведено медицинское обследование, после чего сформирована общая картина заболеваний. Также организаторы эксперимента устроят анкетирование среди родителей и преподавателей. Это поможет узнать об образе жизни каждого школьника. Такой подход - новое направление, как для региона, так и в целом для российского здравоохранения.

- Проект поможет нам выявить детей, которые могут попасть в группу риска, - уточнили в краевом минздраве. – И мы будем готовы задействовать все наши возможности. Особое внимание уделим детям с инвалидностью. Для кого-то будут подобраны профилактические меры. Они могут быть как личные, так и общего характера. К примеру, мы можем рекомендовать самой школе изменить внутреннее пространство, расписание занятий или дополнить питание. Кроме этого, весь персонал учебного заведения пройдет обязательный курс оказания первой медпомощи.

Особенность проекта состоит еще и в том, что ученики в рамках своих персональных программ смогут получить медицинскую помощь в любом из специализированных медучреждений региона. Краевой минздрав уже привлек такие известные клиники, как МНТК «Микрохирургия глаза», Центр здоровья при Детской краевой клинической больнице. В будущем этот перечень расширится.

Напомним, сейчас в России разрабатывается законопроект о школьной медицине. По нему родители будут заранее сообщать о болезнях и особенностях развития ребенка в образовательные учреждения, чтобы в дальнейшем и медики, и дирекция школ могли вовремя позаботиться о здоровье ученика.