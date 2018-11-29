Дольщики одного из долгостроев в Хабаровске в середине декабря получат ключи

В Хабаровске завершается итоговая проверка на одном из долгостроев ГВСУ №6 (бывший "Дальспецстрой"). Жильё в этом доме должны получить 224 дольщика. Сейчас в многоэтажке по улице Выставочной уже завершаются внутренние и фасадные работы. После испытаний пожарной системы в начале следующей недели и устранения мелких недочетов, застройщик должен получить документ о вводе дома в эксплуатацию. Сдача объекта намечена на 10 декабря. После начнется передача квартир жильцам.

Представители минстроя и прокуратуры также проверили ещё один проблемный объект – многоэтажку по улице Павла Морозова. Здесь работы планируется завершить в конце марта следующего года. Жильё в доме получат 90 участников долевого строительства.

Сейчас идёт монтаж электропроводки, готовятся стены к покраске. В начале января строители планируют приступить к установке дверей и фасадным работам. Министр строительства края Александр Шабовта сообщил, что пока работы на объекте ведутся медленно и потребовал от застройщика ускорить темпы.

- Мы с вами договаривались, что на стройке будет задействовано больше рабочих. Однако сегодня мы этого не видим. Вы обязаны уложиться в график. А мы со своей стороны готовы проговорить условия с поставщиками, чтобы необходимые материалы для внутренних работ были завезены раньше января, - сказал министр.

Напомним, что эти два объекта в микрорайоне «Строитель» включены в план достройки проблемных домов бывшего «Дальспецстроя». Здесь застройщик предложил квартиры дольщикам других долгостроев, строительство которых затягивается.