Жители Хабаровского края проверят свои знания по истории

Хабаровский край 30 ноября присоединится к масштабной международной акции - «Тест по истории Отечества». В этом году образовательный проект посвящен 25-летию со дня принятия Конституции России. Участникам предложат задания на знание Конституции и разных периодов истории страны, дополнительно жители края смогут проверить свои знания по истории региона. Всего в течение 40 минут необходимо будет ответить на 40 основных вопросов и пять вопросов по региональной тематике. Участвовать в акции смогут все желающие. Тестирование пройдет на русском языке, анонимно и бесплатно.

- Жители Хабаровского края активно поддерживают патриотический проект. Всего с 2015 года различные тестирования на знание истории Отечества и событий Великой Отечественной войны проводились шесть раз. В них приняли участие около 50 тысяч жителей региона,- рассказали в комитете по молодежной политике края.

В крае заявлено более 160 специальных площадок. Большинство из них находятся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, пункты также организованы в 12 районах. С полным списком площадок можно ознакомиться на сайте кдгр.рф. Там же в день проведения акции можно будет пройти онлайн-тестирование.

Напомним, международная акция «Тест по истории Отечества» проводится уже четвертый год подряд. Традиционно к ней присоединяются все регионы РФ и несколько десятков стран. Ожидается, что в этом году участие в образовательном проекте примут более 500 тысяч человек. Региональным координатором теста в Хабаровском крае выступает Молодежная общественная палата при Законодательной Думе региона.