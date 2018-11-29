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Жители Хабаровского края проверят свои знания по истории
Хабаровский край 30 ноября присоединится к масштабной международной акции - «Тест по истории Отечества». В этом году образовательный проект посвящен 25-летию со дня принятия Конституции России. Участникам предложат задания на знание Конституции и разных периодов истории страны, дополнительно жители края смогут проверить свои знания по истории региона. Всего в течение 40 минут необходимо будет ответить на 40 основных вопросов и пять вопросов по региональной тематике. Участвовать в акции смогут все желающие. Тестирование пройдет на русском языке, анонимно и бесплатно.
В крае заявлено более 160 специальных площадок. Большинство из них находятся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, пункты также организованы в 12 районах. С полным списком площадок можно ознакомиться на сайте кдгр.рф. Там же в день проведения акции можно будет пройти онлайн-тестирование.
Напомним, международная акция «Тест по истории Отечества» проводится уже четвертый год подряд. Традиционно к ней присоединяются все регионы РФ и несколько десятков стран. Ожидается, что в этом году участие в образовательном проекте примут более 500 тысяч человек. Региональным координатором теста в Хабаровском крае выступает Молодежная общественная палата при Законодательной Думе региона.
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