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Заказчики обещают сдать в срок аквапарк в Хабаровске
Пока на речном берегу Хабаровска вдоль улицы Пионерской кипит работа по строительству торгово-развлекательного центра «Броско-Молл». Инвесторы (компания «Невада Групп») решили возвести его в первую очередь. Подрядчик из Турции приступил к активной застройке в апреле этого года, но идет такими темпами, что в феврале следующего года уже начнутся внутренняя отделка. Центр будет готов принять первых посетителей уже в сентябре 2019-го, а аквапарк, постройкой которого начнут заниматься уже грядущим летом, распахнет свои двери для хабаровчан в 2021-м. Ход строительных работ проконтролировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Как отметил представитель заказчика проекта Вадим Сухарев, несмотря на то, что строительство аквапарка отодвинулось на вторую очередь, строящийся торговый центр сможет доставить хабаровчанам не меньшее удовольствие. Трехэтажный гигант общей площадью в 83 тысячи квадратных метров начнет удивлять прямо «с порога». Помимо привычных всем лифтов и эскалаторов, в нем будут работать траволаторы – для удобства передвижений с тележками. Стеклянные купола, ультрасовременные звуковые и осветительные системы – также к удовольствию посетителей. Торговые площади таковы, что на них смогут разместиться 129 арендаторов. Выбор товаров будет огромен. Впервые в Хабаровске именно в «Броско-Молле» будут представлены десятки именитых федеральных и самых модных в мире товарных брендов. Помимо промышленных товаров, посетители центра смогут сделать покупки и в продовольственном гипермаркете. Кафе, рестораны и кинотеатры будут к услугам тех, кто ищет не покупок, а отдыха и развлечений. Всего в комплексе предусмотрены 9 кинозалов, в том числе – IMAX. В день «Броско-Молл» смогут посетить от 25 до 30 тысяч человек.
Аквапарк площадью в 50 тысяч «квадратов» вместит в себя не только водную зону из нескольких бассейнов с различными горками, но и гостиничный комплекс на 145 номеров, детские игровые зоны, сауны, SPA-комплекс и фитнес зал. Что до водных развлечений, то проектировщики, помимо внутренних, предусмотрели еще и теплые бассейны, расположенные на крыше – в них можно будет купаться даже зимой. Также в планах «ленивая река» и зона с искусственными волнами для обучения серфингу. Веселиться на водных аттракционах одновременно смогут 800 человек. Помимо этого, на уличных площадях комплекса планируется обустроить парковую территорию с прогулочными дорожками и газонами, пляж и набережную. Также вдоль объекта строители проложат дорогу-спутник, дублирующую улицу Пионерскую. Для комфорта посетителей предусмотрены и автопарковки на 1200 машиномест. Торговый комплекс вкупе с аквапарком и полным благоустройством территории обойдется инвесторам в 10 миллиардов рублей.
Осмотрев строительную площадку, Сергей Кравчук сделал упор на то, как важно для хабаровчан, чтобы застройщик исполнил обещанное и сдал объекты в установленные сроки.
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