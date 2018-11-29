В Хабаровске пройдет робофест

С 30 ноября по 1 декабря 2018 года в Хабаровске пройдет открытый краевой робототехнический фестиваль «Робофест – Хабаровский край 2018». Мероприятие проводится в рамках подготовки к ХI Всероссийскому молодежному робототехническому фестивалю «РобоФест–2019».

Цель фестиваля – содействие развитию творческой активности и популяризации инженерных специальностей среди детей и молодежи в области робототехники, выявление талантливых детей и молодежи в области технического творчества, формирование новых знаний, умений и компетенций у учащихся в области инновационных технологий, радиоэлектроники, механики и программирования.

Мероприятие организовано Краевым государственным автономным образовательным учреждением дополнительного образования «Хабаровский центр развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного образования детей Хабаровского края)».

В рамках Фестиваля будут организованы встречи руководителей ОДОД технической направленности, методистов, педагогов дополнительного образования по робототехнике.

Время работы фестиваля 30 ноября – 1 декабря 2018 года с 11 до 17 часов. Место проведения: Ерофей-арена. Мероприятие общедоступное и бесплатное.