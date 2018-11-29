Новости
Начинающих фермеров Хабаровского края поддержат грантами
Почти на 20 млн рублей увеличили сумму грантов в рамках краевой программы поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. Общая сумма составит - 156,2 млн рублей. Большая часть средств, 91,2 млн рублей, выделена на развитие молочного животноводства.
В следующем году на средства краевых грантов, выданных ещё в 2017 году, будут построены две молочные фермы на 350 голов дойного стада, с объемом производства молока - 1,3 тыс тонн в год.
По данным Хабаровскстата, в крае действует 503 КФХ. Кроме традиционного животноводства, фермеры активно осваивают новые направления. Например, Алексей Гаев в этом году выиграл грант и планирует за два года построить козоводческую ферму на 100 голов в селе Ильинка Хабаровского района. Планируемый объём производства козьего молока - более 80 тонн в год. Строительство фермы начнётся в следующем году.
Начинающий фермер Асмик Карамян два года назад выиграла грант на 1,5 млн рублей. В селе Сосновка Хабаровского района она построила два животноводческих помещения для содержания индюков, кур и цесарок, хранилище для кормов, убойный цех и помещение для переработки продукции. В 2017 году хозяйство произвело 10 тонн мяса птицы.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 497
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 641
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 720
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 317
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136