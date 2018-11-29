МЧС отправило генератор в село без света в Хабаровском крае

Сегодня из Хабаровска в 14.50 (хбр) а автомобиле отправлен в населенный пункт Сусанино резервный дизель-генератор для замены вышедшего из строя.

Напомним, поступила информация, что в результате неполадок в работе генератора произошло нарушение электроснабжения на территории Сусаниского сельского поселения Ульчского района. Всего без электроснабжения 196 жилых домов и 4 социально-значимых объекта, на которых есть резервные источники питания. Для проведения аварийно-восстановительных работ на месте работает бригада Ульчских электросетей в составе 4 человек и 1 единицы техники.



