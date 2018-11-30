Сергей Фургал: Во всех отраслях экономики должно быть больше молодых кадров

В Хабаровском крае начал работу Форум молодых парламентариев, который объединил более 150 участников. Это члены молодежного правительства при региональном заксобрании, а также начинающие депутаты из разных районов. На дискуссионных площадках они обсуждают актуальные проблемы развития края.

Состоялась «встреча без галстуков», в ходе которой молодые парламентарии смогли задать вопросы губернатору края Сергею Фургалу, сенатору от Хабаровского края Виктору Озерову, депутатам Государственной Думы РФ Борису Гладких и Юрию Березуцкому, председателю Законодательной думы края Сергею Луговскому. Поднимались темы, связанные с поддержкой предпринимательства и молодежных инициатив, спорта, развитием дорожной сети, авиасообщения. Речь также шла о строительстве школ и детских садов в районах.

Особое внимание было уделено решению жилищных проблем молодежи. Начинающие депутаты отметили, что средств, которые выделяются на частичную компенсацию стоимости квадратного метра в рамках профильных целевых программ, не хватает на всех очередников. Молодые семьи долгие годы ждут своей очереди, а когда одному из них исполняется 35 лет, теряют право на льготу.

- Я понимаю, насколько молодым важно иметь свою квартиру. Решению этой проблемы мы будем уделять больше внимания. В этом году ввели новую форму поддержки – из средств краевого бюджета будем компенсировать часть процентной ставки. Ну и, конечно, необходимо использовать новые виды поддержки. Я предлагаю молодым депутатам внести свои предложения, и обсудить их с профильным министерством строительства и комитетом по делам молодежи. Думаю, такой подход позволит всем нам найти наиболее удачное решение проблемы, - отметил Сергей Фургал.

На встрече речь также шла о «социальных лифтах». Сергей Фургал подчеркнул, что во всех отраслях экономики, а также в краевом правительстве должно быть больше молодых кадров. Глава региона отметил, что такие специалисты - главная движущая сила развития региона.

Напомним, форум молодых парламентариев Хабаровского края проводится с 2016 года. Помимо встреч с первыми лицами края, на площадке для начинающих депутатов организуют обучающие тренинги и семинары.