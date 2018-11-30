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Сергей Фургал: Во всех отраслях экономики должно быть больше молодых кадров
В Хабаровском крае начал работу Форум молодых парламентариев, который объединил более 150 участников. Это члены молодежного правительства при региональном заксобрании, а также начинающие депутаты из разных районов. На дискуссионных площадках они обсуждают актуальные проблемы развития края.
Состоялась «встреча без галстуков», в ходе которой молодые парламентарии смогли задать вопросы губернатору края Сергею Фургалу, сенатору от Хабаровского края Виктору Озерову, депутатам Государственной Думы РФ Борису Гладких и Юрию Березуцкому, председателю Законодательной думы края Сергею Луговскому. Поднимались темы, связанные с поддержкой предпринимательства и молодежных инициатив, спорта, развитием дорожной сети, авиасообщения. Речь также шла о строительстве школ и детских садов в районах.
Особое внимание было уделено решению жилищных проблем молодежи. Начинающие депутаты отметили, что средств, которые выделяются на частичную компенсацию стоимости квадратного метра в рамках профильных целевых программ, не хватает на всех очередников. Молодые семьи долгие годы ждут своей очереди, а когда одному из них исполняется 35 лет, теряют право на льготу.
На встрече речь также шла о «социальных лифтах». Сергей Фургал подчеркнул, что во всех отраслях экономики, а также в краевом правительстве должно быть больше молодых кадров. Глава региона отметил, что такие специалисты - главная движущая сила развития региона.
Напомним, форум молодых парламентариев Хабаровского края проводится с 2016 года. Помимо встреч с первыми лицами края, на площадке для начинающих депутатов организуют обучающие тренинги и семинары.
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