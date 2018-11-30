Для бездомных в Хабаровске откроют медпункт

Хабаровский край станет пилотным регионом по организации медицинской помощи людям без определенного места жительства. Такое решение приняли в министерстве здравоохранения РФ. Согласно проекту, в краевом центре откроют отдельный пункт, где бездомные смогут проходить дезинфекцию и получать первичную медпомощь.

Детали реализации этой идеи обсудили в краевом минздраве на заседании рабочей группы Министерства здравоохранения РФ и РПЦ. Участие в нем принял заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, который курирует данное направление.

- Мы планируем открыть такой пункт на базе благотворительной организации «Милосердие», - сообщила и.о. начальника управления министерства здравоохранения края Елена Волкова. – Он позволит проводить санитарную обработку людей, после чего они смогут получать профессиональную медицинскую помощь. Медуслуги им будут предоставлять в местной поликлинике №15. Там бездомные получат возможность сдать основные анализы, пройти консультацию любого из специалистов.

В краевом минздраве уточнили, что сейчас рассматривают два варианта организации такого санитарного пункта. Можно оборудовать помещение в «Милосердии», либо это может быть отдельный кабинет в поликлинике. В любом из случаев потребуется дополнительное финансирование. Нужны средства, чтобы закупить оборудование, сделать ремонт и многое другое.

В свою очередь Олег Салагай отметил, что все эти моменты решаются в рабочем порядке. Кроме Хабаровского края в проекте по оказанию помощи бездомным принимают участие еще два региона - Иркутская область и Чувашия.

- Мы думаем о людях, которые попали в экстремальную жизненную ситуацию. Но нужно позаботиться о создании нормальных условий для медперсонала и других пациентов. Не должно быть концентрации людей. Учитывая, что в поликлинике принимают и детей, важна полная санитария. Уверен, постепенно мы найдем оптимальные решения.

Ежегодно в организацию «Милосердие» в Хабаровске обращаются за помощью сотни бездомных. Теперь у них появился шанс получать квалифицированную медицинскую помощь.