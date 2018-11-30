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Для бездомных в Хабаровске откроют медпункт
Хабаровский край станет пилотным регионом по организации медицинской помощи людям без определенного места жительства. Такое решение приняли в министерстве здравоохранения РФ. Согласно проекту, в краевом центре откроют отдельный пункт, где бездомные смогут проходить дезинфекцию и получать первичную медпомощь.
Детали реализации этой идеи обсудили в краевом минздраве на заседании рабочей группы Министерства здравоохранения РФ и РПЦ. Участие в нем принял заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, который курирует данное направление.
В краевом минздраве уточнили, что сейчас рассматривают два варианта организации такого санитарного пункта. Можно оборудовать помещение в «Милосердии», либо это может быть отдельный кабинет в поликлинике. В любом из случаев потребуется дополнительное финансирование. Нужны средства, чтобы закупить оборудование, сделать ремонт и многое другое.
В свою очередь Олег Салагай отметил, что все эти моменты решаются в рабочем порядке. Кроме Хабаровского края в проекте по оказанию помощи бездомным принимают участие еще два региона - Иркутская область и Чувашия.
Ежегодно в организацию «Милосердие» в Хабаровске обращаются за помощью сотни бездомных. Теперь у них появился шанс получать квалифицированную медицинскую помощь.
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