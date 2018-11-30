В Хабаровском крае построят еще 4 детских сада

В Хабаровском крае началось строительство четырех детских садов для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет: один на 75 мест в поселке Дормидонтовка Вяземского района и три в Хабаровске. В микрорайоне «Ореховая сопка» на 190 мест, в районе ул. Краснодарская и первом микрорайоне Хабаровска - на 230 мест каждый.

Общая стоимость объектов составит более миллиарда рублей, почти половина этой суммы выделена из федерального бюджета. Работы планируется завершить в следующем году.

Доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет в Хабаровском крае составляет 99,9%, а очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет ликвидирована полностью.

Вместе с тем, существует проблема большой наполняемости групп. Строительство новых учреждений должно решить данный вопрос. Сегодня в Хабаровском крае работают 400 детских садов, в них обучается 72 тысячи воспитанников.