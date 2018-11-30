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В моногородах Хабаровского края развивают малый бизнес
В правительстве Хабаровского края состоялось заседание проектного комитета по комплексному развитию рабочего поселка Чегдомын и городского поселения Эльбан. Оба населенных пункта являются моногородами, в каждом из поселений – одно градообразующие предприятие. Для развития этих территорий властями региона разработаны отдельные программы поддержки.
Экономисты отмечают, что это связано с большим вниманием властей к развитию малого и среднего бизнеса. С начала этого года в Чегдомыне выросло количество предпринимателей - с 376 до 389, в Эльбане - со 178 до 181, среди которых вновь созданными являются 45 и 28 субъектов МСП соответственно.
В этом году на развитие моногородов было направлено 640 млн рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Деньги были вложены в инфраструктуру, социальные объекты, ремонт дорог и дворов.
В поселке Эльбан был завершен первый этап газификации. В центре Чегдомына закрыта котельная «29 квартал», в декабре завершится строительство плавательного бассейна.
В планах краевых властей на 2019 год завершить ремонт автомобильной дороги «Чегдомын – Новый Ургал» и не исключают возможности возобновления строительства автотрассы «Комсомольск-на-Амуре – Чегдомын».
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