В моногородах Хабаровского края развивают малый бизнес

В правительстве Хабаровского края состоялось заседание проектного комитета по комплексному развитию рабочего поселка Чегдомын и городского поселения Эльбан. Оба населенных пункта являются моногородами, в каждом из поселений – одно градообразующие предприятие. Для развития этих территорий властями региона разработаны отдельные программы поддержки.

– По итогам этого года нам удалось достичь хороших результатов. В два раза превышен целевой показатель по созданию новых рабочих мест, не связанных с градообразующими предприятиями. В монопоселениях в текущем году появились 863 новые вакансии, - рассказала замминистра экономического развития края - начальник управления экономики местного самоуправления и трудовых ресурсов Маргарита Бастрикина.

Экономисты отмечают, что это связано с большим вниманием властей к развитию малого и среднего бизнеса. С начала этого года в Чегдомыне выросло количество предпринимателей - с 376 до 389, в Эльбане - со 178 до 181, среди которых вновь созданными являются 45 и 28 субъектов МСП соответственно.

В этом году на развитие моногородов было направлено 640 млн рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Деньги были вложены в инфраструктуру, социальные объекты, ремонт дорог и дворов.

В поселке Эльбан был завершен первый этап газификации. В центре Чегдомына закрыта котельная «29 квартал», в декабре завершится строительство плавательного бассейна.

- В целом, мероприятия по развитию монопоселений доказали свою эффективность. Я думаю, что полученные опыт и знания, мы сможем тиражировать и в других муниципальных образованиях края, которые не являются монотерриториями, - подчеркнул заместитель председателя правительства края – министр экономического развития края Виктор Калашников.

В планах краевых властей на 2019 год завершить ремонт автомобильной дороги «Чегдомын – Новый Ургал» и не исключают возможности возобновления строительства автотрассы «Комсомольск-на-Амуре – Чегдомын».