Хабаровчане забывают заплатить имущественный налог

Срок уплаты имущественных налогов за 2017 год истекает 3 декабря. Некоторые хабаровчане не получают уведомления о налогах. Это зачастую связано с тем, что они завели личный кабинет налогоплательщика и забыли пароль. Представители администрации города, налоговой инспекции, службы судебных приставов и «Почты России» накануне обсудили работу по сборам налоговых платежей.

По информации финансового департамента администрации города, поступление имущественных налогов с физических лиц за 10 месяцев составило 233 миллиона рублей. Это на 11 миллионов рублей меньше, чем за тот же период прошлого года. Причем снижение произошло по всем налогам: транспортному, земельному, имущественному.

«Одной из причин снижения поступления является то, что многие, создав личный кабинет на сайте «Налог.ру», не присвоили или забыли свой пароль. А после подключения к этому сервису людям перестают приходить налоговые уведомления в бумажном варианте. В итоге оказывается, что гражданин не знает, сколько он должен заплатить налогов и не платит», - отметил консультант отдела финансового департамента Александр Печерица.

С целью снижения налоговой недоимки представители налоговой службы, службы судебных приставов, администрации города Хабаровска ведут постоянную работу. Основной метод снижения недоимки – это меры принудительного взыскания в соответствии с налоговым кодексом. И тем не менее используются и методы совместной работы с неплательщиками с целью погашения ими задолженности.

«Я прошу усилить работу по взысканию недоимки. В этом направлении необходимо использовать наиболее эффективные методы работы. Я прошу учесть их. Наша задача – максимально снизить сумму недоимки к первому января 2019 года», - отметила вице-мэр, первый заместитель мэра города по экономическим вопросам Ирина Шапиро.

Напоминаем, срок уплаты имущественных налогов за 2017 год истекает 3 декабря. Узнать сумму задолженности можно на сайте nalog.ru (в разделах «Личный кабинет налогоплательщика» и «Заплати налоги»), gosuslugi.ru или в налоговой инспекции по месту жительства. В случае неуплаты имущественных налогов на сумму образовавшейся задолженности начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ за каждый день просрочки, могут быть применены меры принудительного взыскания и стать причиной ограничения выезда за границу. Налоговые органы вправе направить работодателю должника исполнительный лист о взыскании задолженности за счет заработной платы.