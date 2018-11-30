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Хабаровчане забывают заплатить имущественный налог
Срок уплаты имущественных налогов за 2017 год истекает 3 декабря. Некоторые хабаровчане не получают уведомления о налогах. Это зачастую связано с тем, что они завели личный кабинет налогоплательщика и забыли пароль. Представители администрации города, налоговой инспекции, службы судебных приставов и «Почты России» накануне обсудили работу по сборам налоговых платежей.
По информации финансового департамента администрации города, поступление имущественных налогов с физических лиц за 10 месяцев составило 233 миллиона рублей. Это на 11 миллионов рублей меньше, чем за тот же период прошлого года. Причем снижение произошло по всем налогам: транспортному, земельному, имущественному.
С целью снижения налоговой недоимки представители налоговой службы, службы судебных приставов, администрации города Хабаровска ведут постоянную работу. Основной метод снижения недоимки – это меры принудительного взыскания в соответствии с налоговым кодексом. И тем не менее используются и методы совместной работы с неплательщиками с целью погашения ими задолженности.
Напоминаем, срок уплаты имущественных налогов за 2017 год истекает 3 декабря. Узнать сумму задолженности можно на сайте nalog.ru (в разделах «Личный кабинет налогоплательщика» и «Заплати налоги»), gosuslugi.ru или в налоговой инспекции по месту жительства. В случае неуплаты имущественных налогов на сумму образовавшейся задолженности начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ за каждый день просрочки, могут быть применены меры принудительного взыскания и стать причиной ограничения выезда за границу. Налоговые органы вправе направить работодателю должника исполнительный лист о взыскании задолженности за счет заработной платы.
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