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Хабаровские дорожники подсчитывают миллионные убытки
Хабаровские дорожники увязли в ценах на битум и после завершения сезона подсчитывают миллионные убытки. В этом году в краевом центре по федеральной программе восстановлено рекордное количество дорог – девяносто пять километров. Однако проработав сезон без выходных по удлиненному графику, предприятия дорожно-строительной отрасли не заработали денег, а наоборот, ушли в минус. Одна из основных причин – рост цен на битум.
В апреле при заключении контрактов на ремонт дорог его стоимость составляла двадцать две тысячи за тонну. В июле за этот материал строителям пришлось платить уже двадцать пять тысяч пятьсот рублей, а в октябре цена зашкаливала за тридцать тысяч рублей за тонну.
Увеличение цен на битум ставит под угрозу финансовую стабильность дорожно-строительных компаний. Предприятие «Дорремстрой» в этом сезоне выполнило контракт на триста двадцать миллионов рублей, из них сто двадцать четыре пришлось заплатить за битум. Похожая ситуация на другом муниципальном предприятии.
Битум изготавливает Хабаровский нефтеперерабатывающий завод. За этим материалом приезжают строители со всего края и даже Приморья. При проведении проверки, связанной с повышением цены, специалисты антимонопольной службы выяснили, что нефтепродукты Хабаровский НПЗ приобретает у московской фирмы «Нефтегазхолдинг», которая повысила цену.
Стоимость битума в центральных регионах России почти в два раза дешевле. Однако из-за тарифа на железнодорожные перевозки предприятия вынуждены приобретать его на Хабаровском НПЗ. По заявлению экспертов, если не остановить рост цен на главный дорожный материал, это приведет к повышению стоимости автомобильных дорог, за которые налогоплательщики платят из своего кармана, а также к банкротству дорожно-строительных предприятий.
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