Футболисты СКА взяли шефство над трудными подростками



Футболисты хабаровского СКА - Михаил Опарин, Григорий Труфанов и Владислав Никифоров посетили Центр социальной реабилитации несовершеннолетних, склонных к девиантному поведению и употреблению психоактивных веществ. Игроки на собственном примере рассказали детям о том, как занятия спортом, отказ от вредных привычек и связей с криминальным миром могут помочь добиться успеха и изменить собственную жизнь в лучшую сторону. После этой встречи между клубом и Центром была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества в данном направлении, которая вылилась в подписание договора о безвозмездном сотрудничестве в организации и проведении мероприятий. Целью договора, который был подписан генеральным директором ФК «СКА-Хабаровск» Алексеем Кандалинцевым и генеральным директором КГАУ «Краевой молодежный центр социального воспитания и здоровья» Александрой Соболь, является совместное участие сторон в организации и проведении мероприятий (экскурсий, встреч, мастер-классов и так далее).

Участники договора считают, что совместное участие в таких мероприятиях футболистов хабаровского СКА и воспитанников Центра будет способствовать получению детьми знаний об основах физической культуры, побуждению к занятиям спортом и формированию «здоровых» моделей образа жизни. - Основной целью нашего сотрудничества и подписания этого договора является наставничество в социальной сфере, - считает Александра Соболь. - Мы планируем, что клуб будет на регулярной основе оказывать нашим ребятам поддержку в деле их становления как личностей. Необходимо, чтобы мальчишки понимали, что спорт может наилучшим образом помочь выбраться из трудной жизненной ситуации.

Все наши подростки состоят на различного вида профилактических учетах - они либо уже совершили какое-то правонарушение, либо состоят в группах риска. Поэтому наше соглашение позволит детям прикоснуться к миру уже состоявшихся личностей в виде профессиональных футболистов, которые могут советом и личным примером показать, что всего в этой жизни можно добиться самому, была бы воля.



