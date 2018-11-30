Хабаровчане собрались на флешмоб "За Хабарова"

Поддержать Ерофея Хабарова, имя которого предложено присвоить хабаровскому аэропорту, собрались участники мини-флешмоба на привокзальной площади города. Местом сбора стала железнодорожная гавань Хабаровска. Видимо, потому, что воздушная гавань далековата от центра. А может, из-за памятника знаменитому казаку – покорителю сибирских земель. Увековеченный в камне первопроходец встречает гостей дальневосточной столицы, прибывающих поездом. Не исключено, что в скором времени такое же монументальное сооружение появится и возле аэровокзала. А чтобы всем окончательно было ясно, кому обязан своим появлением наш город, прилетающих будет встречать имя Ерофея Павловича. Ну, или фамилия - Хабаров. Над зданием планируют разместить надпись: «Хабаровский аэропорт им. Е.П. Хабарова». Если, конечно, его кандидатура будет утверждена для такого серьезного дела.

Сами участники мероприятия, формат которого организаторы определяют словом «флэшмоб», отнеслись к идее, за которую призвали голосовать, не без юмора. Одни откровенно и от души веселились, другие веселились, но сдержанно, по-мужски. Больше всего эмоций у них вызвала подготовка к «флэшмобу», в здании ж/д вокзала.

Тренеру – волонтеру стоило огромных трудов добиться блеска в глазах и слаженного воспроизведения фразы «Имя аэропорта напишет наша рука! «Ерофей Хабаров» – звучит на века!» от профессиональных хоккеистов, будущих и настоящих, из хабаровского спортивного клуба «Ерофей». Парни, смело бросающиеся в лобовые атаки на ледовом поле, явно смущались пассажиров. Те поглядывали несколько диковато на шумную компанию посреди усиленно охраняемого полицией здания. Речевка зазвучала как песня, только когда к спортсменам присоединились девушки, а еще немного погодя школьники.

После получасовой разминки молодые люди вышли с плакатами под стать речевкам на привокзальную площадь. Разместившись у подножия памятника Ерофею Хабарову, они повторили свое воззвание, сделали селфи, дали интервью журналистам и, подгоняемые лютой стужей, около -15°, разошлись.

Из тех, с кем удалось побеседовать журналистам нашего издания, никто не смог сказать, в какие годы жил и трудился глава казачьего воинства, переносившего на своих плечах границы Российского государства от берегов Волги к Амуру. По погодным условиям зрителей главного действия практически не было.

Хабаровский «флэшмоб» удался. Жители дальневосточной столицы вписали новую главу в культурную летопись человечества, которую из скромности лучше все-таки назвать «мини флэшмоб»: непонятно что, непонятно для кого, и непонятно зачем. Углублению исторических познаний состоявшееся действо не принесло ни его участникам, ни случайным прохожим, ни, очевидно, самим организаторам. А вот заряд бодрости в купе с незабываемыми эмоциями – это да: целый вагон и тележка в придачу.