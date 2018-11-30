В Хабаровске стартовал Робофест

В Хабаровске в Ерофей Арене прошел первый день открытого краевого робототехнического фестиваля «Робофест-Хабаровский край 2018». Фестиваль знания в области робототехники проводится в крае в 6-й раз. И второй раз на такой большой площадке. Первый фест проходил в стеснённых условиях и при малом количестве как участников, так и посетителей. В этот раз 183 робототехника приехали из 10 регионов края. Они соревновались по 12 номинациям:

Junior FIRST LEGO League (Jr.FLL) «Hello, Robot!» LEGO « Башня « (2–4 класс ) «Hello, Robot!» LEGO «Путешественник« (5–6 класс) «Hello, Robot!» Open «Шагающий шорт-трек» (учащиеся 3–5 классов) «Hello, Robot!» Open «Перевозчик» (учащиеся 6–8 классов) Робокарусель (учащиеся 7–9 классов и учащиеся 10–11 классов) «ИКаР–старт» (учащиеся 1–3 классов). «ИКаР–классик» (учащиеся 3–5 классов и учащиеся 6–11 классов) ИКаРёнок (воспитанники дошкольных ОУ 4–7 лет) «Футбол управляемых роботов» (12–18 лет) «Лестница» (12–18 лет) «Робот в мешке» (12–18 лет).

Зона соревнований была отгорожена от фан-зоны, где «мешая дело и безделие» можно было с пользой провести время. Понятно, что большая часть игр вокруг фестиваля была посвящена опять же робототехнике. Причем не только «битва роботов на арене» или «гонки на выживание». Но и более серьезные проекты. «Космодром будущего» - проект демонстрировался на Всероссийском космическом фестивале «Космофест Восточный» в г. Циолковский (космодром Восточный, в октябре 2108 года. Цель проекта, по словам руководителя Александра Терехова, просто великолепна: «Отобразить роль робототехники в организации автоматизированной подготовки космических кораблей к массовым стартам с космодрома Земли и Луны». В Ерофей Арене ракета Ангара с российским флагом в первый день «не взлетела» – на мертво завис управляющий блок, целиком изготовленный из импортных комплектующих.

С трудом перемещалась в малом бассейне лодка на радиоуправлении. «Мощности аккумуляторов хватает минут на пять, а солнечные батареи не тянут при таком рассеяном свете», – жалуется руководитель проекта «Солнечная регата» Николай Ткачук. Увы, участников из КЦО поместили на тенистую сторону, вот они и не смогли показать класс гонок на воде. И тут организаторам робофеста ставим еще один минус…

Потому что участникам фан-зоны вокруг «Робофест-Хабаровский край 2018» лучше всего приезжать не только со своими экспонатами, но и со своими столами. С оборудованием рабочих мест засада. На всех не хватает. Так что некоторые несознательные участники потихоньку «уводили» столы, стулья у зазевавшихся визави.

Но дети у нас хорошие и умные!!! Такие проекты, на основе конструкторов Лего делают, что диву даешься. Куда же это все уходит, когда дело доходит до реального производства?! Ребята из Комсомольска чуть ли не производственную линию соорудили. Другие решили прийти на помощь Ванинскому порту. Жаль, что никого из серьезных производителей на этом фестивале так и не было. Может сумели бы что-нибудь для себя подчерпнуть. Или мальцам что-то дельное подсказать.

Зато время между соревнованиями гости фестиваля могли провести разнообразно. Начиная от рисования кисточкой и красками на тему «Техника и люди», продолжая пайкой паяльником от ХИИК и сборкой конструкторов еще советской поры от ХКМ.SU. Кружок умелые руки продолжился в другом крыле здания – вырезанием и макетированием домиков из пенопласта. Детско-юношеский центр «Техноспектр» целую выставку представил - начиная от космических кораблей и заканчивая каретами. В изготовлении которых использовались разные материалы - начиная от бумаги и заканчивая современными пластиками. Для отвлечения от технического творчества можно было сыграть в самые различные «тихие игры» - и в настольную стратегию «Серебряное копье», и в игру в го.

Альфред Бедов