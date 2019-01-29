На переселение жителей Чекунды уйдет более 300 млн рублей

В правительстве Хабаровского края разработали план переселения жителей села Чекунда Верхнебуреинского района, где из-за оползня в реку Бурея возникла угроза подтопления.

- Расчетные затраты составят более 300 млн рублей. Село попадает в зону подтопления и в случае необходимости эта сумма будет выделена, - сказал Сергей Фургал.

Губернатор отметил, что окончательное решение будет за жителями, которые должны обсудить этот вопрос на сельском сходе. Всего в селе зарегистрировано 232 жителя, а постоянно проживают 118.

как сообщает пресс-служба правительства региона, желание о переселении также высказали в соседнем селе Эльга, которое на данный момент по прогнозам ученых не попадает в зону подтопления, однако его жители пользуются социальными объектами, расположенными в Чекунде. Это школа, детский сад и больничный пункт.

Напомним, что 12 декабря рядом с рекой Бурея в 73 км от села Чекунда сошел оползень. 34 млн кубометров горной породы перекрыли русло реки, что сегодня угрожает затоплением сразу двум населенным пунктам.

Для расчистки русла реки на месте организованы взрывы, которые проводят военные.

Гидрологи опасаются, что это может не спасти населенные пункты от затопления. Канал, который образуется после взрывов, может оказаться слишком узким для пропуска большого потока воды.